The Guardian: Наследный принц Саудовской Аравии взломал телефон Джеффа Безоса 1 22.01.2020, 11:15

1,778

Джефф Безос (слева) и Мухаммед бин Салман

После этого хакеры изъяли с телефона миллиардера большие объемы данных.

Телефон основателя Amazon и владельца The Washington Post Джеффа Безоса взломали после того, как он получил сообщение от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Согласно предварительным результатам экспертизы, 1 мая 2018 года Безос получил в WhatsApp вредоносный видеофайл предположительно от саудовского принца. По словам источников, перед этим они обменивались в мессенджере дружественными сообщениями. Как передает издание, в течение нескольких часов хакеры изъяли с телефона Безоса большие объемы данных.

Газета напоминает, что спустя девять месяцев американский таблоид The National Enquirer стал публиковать интимные подробности о жизни Безоса, в том числе его переписку. The Guardian напоминает, что позже, в октябре 2018 года, произошло убийство The Washington Post Джамаля Хашогги.

В посольстве Саудовской Аравии в США назвали «абсурдом» информацию СМИ о причастности королевства ко взлому телефона телефона Безоса.

Его консультант по безопасности Гэвин де Беккер ранее также заявлял, что за взломом телефона стоят власти Саудовской Аравии. По его мнению, это связано с активным освещением в The Washington Post убийства Хашогги.

Джамаля Хашогги, сотрудничавшего с The Washington Post, убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США, ООН и турецкие власти возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии.

Наследный принц заявил, что считает себя ответственным за убийство оппозиционного журналиста, так как это произошло «во время его службы», однако утверждал, что ему не было известно о готовящемся преступлении. В декабре пятерых обвиняемых в причастности к убийству Хашогги приговорили к смертной казни.