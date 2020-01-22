Стоит ли белорусам радоваться зиме без снега и мороза? 5 22.01.2020, 11:25

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Плюсы и минусы аномальной зимней погоды.

Январь близится к концу, а мы так и не увидели толком ни снега, ни мороза. Как отмечают синоптики, в декабре климатическая зима так и не наступила, пишет «Солидарность».

Хорошо это или плохо, и стоит ли радоваться приходу в Беларусь еврозимы — попытаемся найти ответ с помощью позитивных и нерадостных примеров. Начнем с плюсов.

Приятный сюрприз для дорожников и автовладельцев

Теплая и бесснежная зима стала приятным сюрпризом для дорожных служб. Зимние перепады температур ухудшают состояние дорожного покрытия. В этом году можно будет заметно сэкономить на ремонте дорог. Как и на расходе реагентов и затратах на уборку снега.

Водителям пока можно забыть о замерзших двигателях и изъеденных солью порогах. Да и по снежной каше на дорогах вряд ли кто-то из них тоскует.

Наверняка на еврозиме что-то выиграет ЖКХ, но будет ли с этого что-то рядовому потребителю коммунальных услуг, вопрос.

Повезло и тем, кто отапливает свои дома самостоятельно. Другое дело, не придется ли потратить сэкономленные дрова в конце зимы или весной.

Мягкой зиме рады и те, кто переживает за дворовых котов и собак, которых длительные сильные морозы ставят на черту выживания.

А теперь о минусах аномального тепла среди зимы.

Засухи, неурожай, нашествие клещей

Особенности зимней рыбалки в декабре 2019-го

Если теплому не по сезону январю рады бездомные коты, то дикие животные, которые в это время должны спать, далеки от хорошего настроения. Возможно, мы не раз услышим за остаток зимы новости о медведях-шатунах.

Нелегко придется и тем, кто на зиму меняет цвет — снега практически нет, сезонная маскировка становится приглашением к обеду для хищников.

Для водоплавающих птиц, оставшихся в Беларуси на зимовку из-за теплой погоды, сохранятся опасность внезапных резких похолоданий. Но пока что одной из основных угроз для них остаются люди, упорно не читающие рекомендации специалистов о правильном кормлении диких птиц.

Лебеди этой зимой решили не утруждать себя утомительными перелетами

Если бесснежный и безморозный период продлится до теплого сезона, нас может ожидать нашествие клещей. Известно, что от сильных морозов их спасает слой снега. Но ни сильного понижения температуры, ни стабильного снежного покрова пока не наблюдалось, что увеличивает шансы многих белорусов на встречу с паразитами. Напомним, что клещи начинают проявлять активность при температуре окружающей среды выше 5 °С.

Сырая, теплая и неустойчивая погода грозит ростом простудных заболеваний. При этом немного легче будет тем, кто имеет хронические проблемы с бронхами.

Январское поле, 2020-й

Беларусь — зона экстремального земледелия. Этот факт сильно портит настроение аграриям. Как сообщает Белгидромет, в декабре зимующим культурам ничто не угрожало. Вместе с тем, необычно теплая погода не позволила озимым культурам войти в состояние глубокого зимнего покоя.

По данным ученых, из-за тепла озимые утрачивают зимнюю закалку. А в случае резкого снижения температуры в сочетании с отсутствием снега, это может погубить посевы.

Кроме того, небывало мягкая зима резко повышает шансы на выживаемость многих вредителей сельскохозяйственных культур и садов. А вместе с этим вырастут и расходы на средства борьбы с ними.

Грибы в середине января, Столбцовский район

Синоптики утверждают, что в декабре количество выпавших осадков на большей части территории Беларуси находилось в рамках нормы. Уровень вод в ряде рек — Западном Буге, Соже и Припяти — в декабре значительно отставал от нормы.

Обмелевшая Припять в районе Турова в августе 2014-го

Не исключено, что летом нас ждет значительное обмеление рек и высыхание болот из-за длительного отсутствия снега.

Разве что ситуация исправится в последующие недели.