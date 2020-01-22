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Фотофакт: Зеленский покупает подарок сыну в магазине игрушек

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  • 22.01.2020, 11:29
  • 2,388
Фотофакт: Зеленский покупает подарок сыну в магазине игрушек
Владимир Зеленский

Президент Украины фотографировался с покупателями и продавцами.

Президента Украины заметили в одном из магазинов игрушек сети Planet Toys, где он покупал подарок к семилетию сына Кирилла, которое мальчик отпраздновал 21 января. Фото с президентом опубликовала в Instagram сотрудница магазина Дарья Линдина, пишет "Гордон".

"Не смотрите на уставшую меня, тут главный Владимир Зеленский", – написала она.

На вопрос одной из подписчиц, с кем был президент, девушка ответила, что с одним охранником, и оба они были "милые".

Также она поделилась снимком в Stories Instagram. На нем Зеленский запечатлен с пакетом, в котором находится конструктор из серии Lego Mindstorms стоимостью 9 тыс. грн, составляющей треть официальной зарплаты президента. Об этом сообщает "Страна".

Президент Украины Владимир Зеленский с 2003 года живет в браке с Еленой Зеленской. У них двое детей: дочь Александра, которая родилась в 2004 году, и сын Кирилл, родившийся в 2013-м.


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