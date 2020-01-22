Борцы с заводом АКБ в Бресте: Заявленная властями процедура оказалась блефом 22.01.2020, 11:37

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Активисты отказались принимать документы «экологической экспертизы».

Инициативная группа общественных активистов, выступающих против завода АКБ, отказалась принимать документы «АйПауэра», сообщает «Солидарность».

Напомним, с июня прошлого года строительство аккумуляторного завода было приостановлено. Так власти отреагировали на протесты местных жителей, которые каждое воскресенье выходили на площадь и организовали круглосуточные дежурства возле завода. В сентябре глава государства поручил провести общественную экспертизу, чтобы местные жители решили, быть ли этому заводу.

Инициативная группа противников аккумуляторного завода в Бресте во вторник встретилась с представителями компании — производителя аккумуляторных батарей ООО «АйПауэр».

По словам координатора группы Дмитрия Бекалюка, представленные документы не были подготовлены, как того требует законодательство о проведении общественно-экологической экспертизы. В частности, многие страницы не заверены подписями и печатями.

— А ключевой документ — паспорта на газоочистное оборудование — нам и вовсе отказались представить на бумажном носителе. Поэтому я и Владимир Мороз (второй член инициативной группы — прим. «С») приняли решение отказаться от приема документов.

Мне очень жаль, что вся эта заявленная процедура оказалась блефом. Мы будем обращаться в администрацию Лукашенко, Министерство природы, Комитет госконтроля и Брестский облисполком, чтобы добиться от «АйПауэра» неукоснительного соблюдений требований закона, — сказал Бекалюк.

А вот как прокомментировали ситуацию в компании, которой принадлежит аккумуляторный завод в СЭЗ «Брест»:

— Два заявителя от получения комплекта проектной документации отказались, указав следующие причины:

- не хватило времени для проверки комплектности документации в связи с их отъездом в 14.00 в город Минск. Под нехваткой времени для проверки комплектности документации заявители определили не проверку состава проекта (который определен перечнем административных процедур), а нехватку времени на пересчет количества страниц каждого документа. Заявителям было предложено продолжить работу, от чего они отказались.

- нет доработанной оценки воздействия на окружающую среду. Замечание было высказано в форме заявления вразрез требованиям законодательства. Нормы законодательства были заявителю разъяснены и предложено при его несогласии с разъяснениями внести данное замечание в заключение общественной экологической экспертизы.

- нет подписей исполнителей на отдельных листах генерального плана. При этом, поскольку ООО «АйПауэр» получило от проектной организации комплект документации в электронном виде, инициатору было предложено заверить каждый лист штампом».