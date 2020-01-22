Диктатор в панике: нефтяная халява закончилась 6 22.01.2020, 11:44

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Фото: «Радыё Свабода»

Нас ждет интересный и динамичный год.

Диктатор в панике - нефтяная халява закончилась. Условия Кремля четкие - уходи, не путайся под ногами, ставь преемника. В кои-то веки эти требования частично совпали с желанием большинства белорусов. Это больше всего и бесит Лукашенко, пишет телеграмм-канал «Баста».

- Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь, - заявил величайший экономист всех времен и народов.

«Проверенный путь», напомним, - это «золотая нефть» из Азербайджана и Венесуэлы. «С Балтики» - это распиаренный норвежский танкер, груза которого хватит на пару дней работы Новополоцкого НПЗ. О стоимости этой нефти госпропагандисты молчат, что неудивительно. Она намного выше российской.

Это не диверсификация поставок энергоресурсов, о которой радостно написали некоторые эксперты. Это попытка Лукашенко удержаться на плаву, схватившись за соломинку при том, что плавать без кремлёвского спасательного круга он так и не научился.

На перепродаже нефтепродуктов - главном источнике доходов Семьи - поставлен крест. Но это не единственный итог.

Дорогая «не российская» нефть - это рост цен на бензин до европейского уровня. Не на копейку в неделю. Подорожание всех продуктов и услуг при тех же зарплатах. Лишение нефтяных доходов приближенных к диктатору олигархов - это конфликты между ними и Лукашенко. Аресты и шантаж перестанут работать в какой-то момент.

Паника диктатора предсказуема и объяснима.

Нас ждет интересный и динамичный год.