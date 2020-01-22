Республиканцы Сената отклонили предложения демократов по импичменту Трампа 22.01.2020, 12:11

Дональд Трамп

Это — первый признак того, что события будут развиваться в позитивном для президента США ключе.

Контролируемый республиканцами Сенат заблокировал инициативы демократов по вызову свидетелей и представлению доказательств в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа, что является первым признаком того, что события будут развиваться в позитивном для Трампа ключе, сообщает «Голос Америки».

Сенаторы заблокировали три разных предложения лидера демократов Чака Шумера затребовать повесткой у Белого дома, Госдепартамента и Административно-бюджетного управления документы и информацию, касающиеся контактов Трампа с Украиной.

При этом законодатели проголосовали в соответствии со своей партийной принадлежностью: 53 голоса «за» при 47 «против».

С таким же результатом сенаторы отвергли требование направить повестку для дачи показаний главе аппарата Белого дома Мику Малвэни.

Демократы призывают Сенат отстранить Трампа от должности за требования к Украине расследовать деятельность его политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена, и последующие попытки воспрепятствовать расследованию этого вопроса.

В декабре Палата представителей, где большинство составляют демократы, подвергла Трампа импичменту, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. Президент отрицает правонарушения со своей стороны.

В ходе первых дискуссий глава команды юристов Трампа раскритиковал дело как безосновательное. В свою очередь, ведущий законодатель-демократ заявил, что имеющиеся свидетельства правонарушений «убедительны».

Под прицелом телекамер председатель Верховного суда Джон Робертс объявил заседание открытым, и стороны начали спорить по поводу регламента процедуры, предложенного лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом.

Советник Белого дома Пэт Сиполлоне, который возглавляет защиту Трампа, подверг критике основы обвинений в адрес республиканского президента и заявил, что демократы не приблизились к установленным Конституцией стандартам для импичмента.

«Единственный вывод, к которому можно прийти, состоит в том, что президент не сделал абсолютно ничего неправомерного», – сказал Сиполлоне. – Здесь просто нет дела».

Конгрессмен-демократ Адам Шифф, который был одним из инициаторов расследования Палаты представителей, обобщил обвинения против Трампа, заявив, что президент совершил «конституционный проступок, оправдывающий импичмент».

По словам Шиффа, хотя собранные свидетельства против Трампа «уже убедительны», необходимы дальнейшие показания свидетелей, чтобы продемонстрировать масштаб правонарушения, который допустили президент и его окружение».

Демократы заявили, что потребовали провести несколько голосований по представлению доказательств и вызову свидетелей, чтобы зафиксировать позицию республиканцев по этому вопросу.

«Возможно, сегодня у нас будет единственный шанс добиться справедливого разбирательства. Но становится все более очевидным, что у Белого дома нет ответов на вопросы, почему нельзя запросить эти документы и вызвать этих свидетелей», – заявил журналистам сенатор Крис Мерфи.