Отшельница Зоя из Гомеля вернулась в шалаш на берег озера 22.01.2020, 12:19

Фото: tut.by

При попытке оформить женщину в центр соцобслуживания… она сбежала.

Женщина из Гомеля, которая уже три года живет в шалаше у озера, жалуется на то, что после публикаций о ней ее замучили вниманием социальные работники, правоохранители и журналисты. «Мне ведь работать надо, а они все ходят и ходят, — рассказала Зоя местному изданию «Сильные новости». — Да, я бутылки собираю. А что — разве это не труд? А мне теперь мешают».

Что происходит? Кратко

В Гомеле на берегу озера уже три года живет отшельница Зоя, сообщает tut.by.

После публикации журналистам о ней Зоей активно заинтересовались местные власти и другие журналисты. Такой интерес Зое был не по душе: она не шла на контакт с чиновниками и просила оставить ее в покое.

Замглавы Центрального района Ольга Доценко рассказывала, что Зое «предлагали ей помощь, но от любых предложений она категорически отказывается. По какой причине это происходит, выяснить пока не удалось. Проблема есть — и она должна решаться деликатно, потому что это ее личная жизнь и, очевидно, что у человека есть рана, и важно ее не обидеть. В любом случае на берегу реки в шалаше посреди зимы мы эту женщину оставить не можем… Мы рассказали Зое, что в любой момент она может прийти в кризисную комнату при городском центре социального обслуживания, переночевать там и получить помощь. Сейчас мы готовы заняться оформлением ее документов, параллельно будем подыскивать варианты с жильем. Главное, чтобы она эти варианты приняла».

Но при попытке оформить Зою в центр соцобслуживания… она сбежала.

Без желания самого человека ему нельзя помочь

Теперь, сообщают «Сильные новости», Зоя снова живет в своем шалаше. Женщина жалуется на то, что ее замучили вниманием социальные работники, правоохранители и журналисты. «Мне ведь работать надо, а они все ходят и ходят… Да, я бутылки собираю. А что — разве это не труд? Пойди, пособирай их. Потом помыть надо и сдать. Государству, между прочим. Я считаю, что я свои копейки честно зарабатываю. А мне теперь мешают».

По ее словам, соцработники постоянно ее навещают, ссылаясь на то, что «не имеют права оставлять ее здесь».

— Я им уже написала письменный отказ, что в их помощи не нуждаюсь. Но они продолжают ходить, — сокрушается Зоя.

— Если человеку нужна помощь, он всегда может ее получить. Мы предоставляем для этого все имеющиеся у нас возможности. Может быть предложена и медицинская, и правовая поддержка. Этим занимаются и государственные структуры, и общество «Красного Креста». Но оказание такой помощи носит заявительный характер. Без желания самого человека делать это мы не имеем права, — говорит замглавы администрации Центрального района Ольга Доценко.

Сама Зоя сейчас уверяет, что не собиралась жить на озере до конца своих дней — и, мол, еще ранее планировала с наступлением лета заняться восстановлением документов и оформлением положенной пенсии.