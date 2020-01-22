В Якутии штурмовали дом шамана, идущего изгонять Путина 22.01.2020, 12:21

Александр Габышев

Задержать шамана не удалось.

Полиция в среду задержала четверых участников отряда у дома якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. В январе 2020 года шаман объявил о новом походе "на Москву для изгнания Путина".

По словам Прянишникова, полицейские увезли четырех сторонников шамана под предлогом установления личности. Среди задержанных Алексей Брылев и Юрий Конюхов. Самого Габышева не задержали только из-за того, что он успел закрыться в доме. Полицейские пытались взломать дверь, но после его предупреждения вызвать адвоката уехали, сообщил Прянишников.

Правозащитники, по словам Прянишникова, уже подготовили обращение в Европейский суд по правам человека по поводу незаконного задержания Алексея Брылева в декабре 2019 года.

13 января 2020 шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном".

Впервые Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина" в марте 2019 года. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

В декабре, после попытки шамана возобновить поход в Москву, следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений. С него снята подписка о невыезде.