Рефат Чубаров: Мы даем сигнал, что будем возвращать Крым 7 22.01.2020, 12:39

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РЕФАТ ЧУБАРОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

В первую очередь это должны понять в России.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что принятия пакета законов по Крыму даст сигнал России, что Украина намерена возвращать аннексированный полуостров. Об этом он сказал в интервью Крым.Реалии.

«Рассмотрение и принятие в ближайшее время пакета законов: «О внесении дополнения изменений в Конституцию Украины в части Крыма», проект закона «О статусе крымскотатарского народа» и проект закона «О коренных народах в Украине» дало бы четкие сигналы и украинскому обществу, и нашим международным партнерам, и стране-агрессору – России, – о том, что мы не только будем возвращать Крым, но мы полностью осознаем свою ответственность за будущее Крыма и мы всему миру презентуем формат развития Крыма в составе независимого украинского государства», – сказал Чубаров.

Ранее Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады IX созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины «Автономная Республика Крым».

В мае нынешнего года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Верховная Рада Украины должна внести изменения в Конституцию Украины о крымскотатарской автономии в составе независимой Украины.

20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.