Стало известно, когда Россия потеряет весь свой подводный флот 8 22.01.2020, 13:18

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Этому способствуют два обстоятельства.

Подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России умирают, констатирует американский журнал The National Interest (перевод — lenta.ru).

Издание обращает внимание на два основных обстоятельства, указывающих на подобные перспективы российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых. Согласно The National Interest, эксплуатировать подлодки старше 35 лет небезопасно.

«Другими словами, к концу 2020-х или началу 2030-х годов российский флот может потерять все, кроме 12, своих подлодок», — пишет журнал.

Издание отмечает, что даже если ВМФ удастся выполнить заявленные планы по введению в строй новых субмарин, суммарная численность российских подводных лодок через десять лет достигнет 28 единиц, что составляет примерно половину от текущей численности, и напоминает, что с аналогичными проблемами (недостаточно быстрым введением в строй новых подлодок на замену старым) сталкиваются и США.