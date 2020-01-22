Куда пропал активист Николай Соляник? 2 22.01.2020, 13:34

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Фото: "Гродненская Весна".

После необычного перфоманса в зале суда его похитили люди в черных масках.

В Гродненском областном суде 21 января состоялось рассмотрение жалобы Николая Соляника, которого суд Октябрьского района Гродно обвинил в организации и участии в несанкционированной акции "За Независимость", когда гродненцы вышли 15-го декабря протестовать против углубленной интеграции с Россией.

Рассмотрение жалобы пошло не по запланированному сценарию, когда областной суд превращается в формальность и просто подтверждает правильность решения районного суда, сообщает Гродненская Весна.

Николай Соляник (накинул на плечи бело-красно-белый флаг, прицепил на плечи портрет Лукашенко, и приковал себя цепью к стойке в зале суда). Активист заявил, что объявляет голодовку и не уйдет отсюда, пока не добьется справедливого суда.

Также Николай Соляник принес документы о своих погибших в войну родственниках и заявил, что они погибли за независимость страны, отдали свои жизни, надеясь, что потомки будут жить лучше. Но теперь его, потомка тех героев, судят за то, что он выступил за независимость родной страны, выполнив тем самым свой Конституционный долг.

Судья Игорь Соболев, у которого это было первое рассмотрение кассационной жалобы над оппозиционерами - общественно-политическими активистами, спросил, что у Соляника на шее. Услышав ответ, что это цепь, которой активист приковал себя в знак протеста, судья объявил перерыв и покинул зал. Потом он решил провести рассмотрение жалобы без Соляника и перешел в другую зал. А сотрудника милиции капитана Евгения Хонцера попросил вывести Соляник из здания суда.

Судья очень быстро провел процесс, и как ожидаемый результат, не удовлетворил жалобу Соляника, оставив без изменений решение Октябрьского суда Гродно, который приговорил его к штрафу в 45 базовых величин.

А главные события разворачивались в другом месте. Сначала Соляника вывели из зала суда вместе со стойкой, к которой тот себя приковал. После вызвали наряд МЧС, которые не хотели до закрытия здания суда, до 18-ти часов, зайти туда и стояли под окнами. Сказали, что у них приказ расковать Соляника после 18-ти часов. Наверное ждали, когда здание очистят от журналистов и общественных активистов, которые пришли поддержать Соляника.

Когда Солянику стало уже плохо и пришлось вызвать скорую, они перекусили цепь. Николай Соляник - сердечник, и имеет вторую группу инвалидности. Приехала Скорая, медики нормализировали Солянику давление и хотели отвезти в больницу. Тот отказался, и медики его не забрали. Зато забрали люди в черном с масками на лицах. Они выскочили из одних из дверей в здании суда, схватили Соляник и поволокли в неизвестном направлении.

Позже родные Соляника сообщили, что на активиста составили бумаги об административном правонарушении, которое выразилось в мелком хулиганстве.

По состоянию на 11.30 22 января местонахождение Николая Соляника неизвестно. В начале милиция, куда звонили родственники, отвечала, что активист у них. На него якобы составляют административный протокол за хулиганство. Больше никакой информации не давали. Однако прошли все сроки, и Николай Соляник домой не явился, и где он был целую ночь - непонятно. По словам родственников, он еще может находиться в Ленинском РОВД Гродно, куда его забрали. Если да, то почему он так долго и какие основания были его держать там всю ночь, остаются неизвестными.