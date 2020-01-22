Наследница Сталина Алексей Широпаев

22.01.2020, 13:44

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Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Нынешняя антипольская кампания Кремля — это своего рода чекистская месть.

Похоже, Кремлю понадобилась очередная небольшая победоносная война - на сей раз пропагандистская. Не может он без образа внешнего врага как средства консолидации и отвлечения от нужд насущных. На протяжении последних шести лет этим целям служил телеобраз "украинца-бандеровца", уже маленько поднадоевший нашей публике.

Поэтому на советс..., простите, российской пропагандистской сцене появился "поляк-националист", извечный враг православия, Российской империи и, конечно, Советского Союза.

Совок, напомню, поляков всегда недолюбливал: Польша (польские фильмы, польская мода, польская эстрада, журнал "Польша") была эдаким окном, через которое в убого-пятиэтажный СССР лезла всяческая западная антисоветская "зараза".

Нынешняя антипольская кампания - это своего рода чекистская месть, старый чекистский счетец за "Солидарность", которая своей всенародностью когда-то напугала Политбюро и КГБ до чертиков.

Сегодняшняя российская власть, рычащая на поляков за то, что они отказываются считать Сталина освободителем, лишь демонстрирует, что она - наследница Сталина. Да, впрочем, эта власть, как писал великий Пригов, "и не скрывается".

Судя по всему, холодная советско-польская война лишь в самом начале - ведь в августе поляки будут отмечать вековой юбилей горячей советско-польской войны, столетие Чуда На Висле. Вот тогда-то, думаю, выяснится, что нынешний Кремль - наследник не только Сталина, но и Ленина с Троцким.

Алексей Широпаев, "Фейсбук"