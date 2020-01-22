Фотофакт: В Беларуси продают старые «Жигули» по астрономическим ценам 9 22.01.2020, 14:09

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И это — не разовые случаи, а особенность рынка авто.

В объявлениях нет-нет да и натыкаешься на "копейки", "тройки", "шестерки", за которые не стесняются просить 3-4, а то и 5-6 тысяч "вечнозеленых". И это не разовые "хотелки" отдельно взятых граждан - это уже целый сегмент рынка!

Хотите вы того или нет, стоимость классических "жигулей" может быть выше, чем у иных иномарок тех же лет выпуска. Правда, следует уточнить: речь идет о машинах, состояние которых заявляется как идеальное. Так это или нет и какова истинная историческая ценность 30-летних "жигулей", пусть и с нулевым пробегом, тема для отдельного разбирательства, которое мы обязательно устроим, пишет abw.by.

Сегодня - о том, за сколько выставляется на вторичном рынке тольяттинская "классика" в идеальном состоянии.

Скажем, вот вам "жигули" из числа свежих - экземпляр 2000 года выпуска с пробегом 54 тыс. км за 7005 руб. (3300$). Он куда моложе большинства "шах", представленных на рынке. Но есть нюансы. "Шестерка" выпускалась 30 лет (1976-2006 гг.), так что вариантов на "вторичке" много - и все они очень разные! И это мы не только про состояние.

Решетка без хрома, панель без пленки под "дерево", обивка салона тканевая - и современный руль. В общем, часть стилистики в "шестерках" последних лет выпуска была утрачена, а ведь именно ради этого такие машины сейчас и покупают!

Зато "автомобиль в отличном состоянии, в "родной" краске, "родной" пробег 54 тыс. Машина в одних руках эксплуатировалась только в летний период, в остальное время хранилась в гараже. После покупки автомобиля была произведена полная обработка кузова, установлена защита под четырьмя колесами, "запаска" новая, ни разу не ставилась", - гласит объявление.

А если хотите настоящую "классику", то вот вам "шестерка" из 1980-х. Автомобиль 1986 г.в., с двигателем 1.5, 5-ступенчатой коробкой и пробегом 60 тыс. км стоит 6262 руб. (2950$).

"Состояние новой машины, оригинальные диски, кузов без коррозии, гаражное хранение, зимой не ездила", - пишет продавец.

Есть варианты и подороже. Вот еще один экземпляр 1986 года с заявленным пробегом 12 тыс. км за 9553 руб. (4500$).

Судя по фото, эта машина также в состоянии "как новая"…

Но как бы ни была "крута" "шестерка", "тройка" представляется более интересным вариантом янгтаймера. Во-первых, она более "винтажная" и лучше отражает итальянский стиль 1960-1970-х. Во-вторых, на рынке больше экземпляров, выпущенных еще в 1970-х, - столь ранние "шестерки" в "живом" состоянии еще надо поискать! Но цены…

Для начала возьмем вариант "попроще". "Тройка" 1983 г.в. с двигателем 1.3 и пробегом 106 тыс. км предлагается за 5727 руб. (2698$).

"Состояние хорошее. Все работает, гаражное хранение без зимней эксплуатации, один хозяин. Краска "родная", комплектация по заводу", - сообщается в объявлении. Автомобиль не пытаются выдать за музейный экспонат, что уже неплохо, в том числе и с точки зрения стоимости.

А вот, например, ВАЗ-2103 1977 года с 1,5-литровым двигателем и пробегом 22 тыс. км за 9553 руб. (4500$). Дорого? Остальные варианты "идеальных троек" еще дороже!

А этот экземпляр заявляется именно как автомобиль в идеальном состоянии, не требующий дополнительных вложений.

Судя по фото, еще одна "тройка" от того же продавца, но уже 1975 г.в. и за 11.675 руб. (5500$). Также 1,5-литровый двигатель, пробег 34 тыс. км.

Судя по всему, у автомобиля оригинальное состояние, из интересного - соответствующая духу времени магнитола и выполненный в синих оттенках салон (обычно у "троек" он красный или бежевый).

А вот еще один экземпляр 1975 года, за который просят 10.614 руб. (5000$). Впрочем, минимальный торг допускается.

Заявлено, что у машины "один хозяин, гаражное хранение, отличное состояние, все "родное", зимой машина не ездила". Даже "номера" и те "родные", старого советского образца. Из "вольностей" заметны разве что покрашенные дефлекторы решеток на капоте.

А как вам ВАЗ-2103 за 12.737 руб. (6000$)? Данный экземпляр выпущен в 1975 году, пробег - 111 тыс. км, под капотом также 1,5-литровый двигатель.

По фотографиям создается впечатление, будто автомобиль перекрашивался, но это "не точно". В любом случае он близок к оригинальному виду (смущают лишь колеса с перекрашенными дисками и торчащая из передней панели колодка с разъемом вместо штатного тумблера).

И если вы думаете, что это все дорого, то вот наш победитель. ВАЗ-21013 1985 года выпуска выставлен на продажу по цене 23.591 руб. (11.113$)! Заявленный пробег - 6 тыс. км, автомобиль действительно выглядит как новый.

"Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Лидер проекта "Капсула времени". 6000 км оригинального пробега, 100% аутентичное состояние. Цену на этот бесценный экземпляр можно обсудить индивидуально", - написано в объявлении.

Впрочем, в том же автохаусе можно найти и куда более дешевую "копейку". Автомобиль 1972 года с пробегом 15 тыс. км продается за 6793 руб. (3200$).

"Идеальное состояние. Много оригинальных запчастей времен СССР. Прекрасный экземпляр для ценителей", - гласит текст объявления.

Наш вердикт

Как видим, "жигули" в идеальном (как заявляется) состоянии представлены разными моделями и разными эпохами (если говорим про год выпуска), но по цене, которую низкой никак не назовешь. Впрочем, о реальной ценности советской "классики", а также о целесообразности ее покупки и о том, для чего ее вообще приобретать, поговорим в следующий раз. Обещаем, это будет интересно