Витебского блогера Александра Дубровских осудили на 15 суток 22.01.2020, 14:32

Александр Дубровских

Он участвовал в акциях в поддержу защиту независимости Беларуси.

Витеблянин Александр Дубровских находится сейчас в изоляторе временного содержания, где отбывает 15 суток ареста. Об этом сообщил «Витебской весне» правозащитник Павел Левинов, сославшись на информацию, которую получил в суде и витебском ИВС.

Напомним, 14 января судья суда Октябрьского района Илья Белоус оштрафовал Александра Дубровских на 30 базовых величин за участие в минских акциях против интеграции.

По словам Павла Левинова, позже Дубровских пришел к судье Белоусу, чтобы забрать копию постановления, но был задержан и осужден уже судом Витебского района на 15 суток административного ареста.

Что случилось в кабинете судьи и согласно какой статье осудили Дубровских, пока неизвестно. Но в изоляторе временного содержания правозащитнику сообщили, что Дубровских «сидит за хулиганку» и будет освобожден 1 февраля.