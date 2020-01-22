Новый министр спорта России Олег Матыцин был судим 1 22.01.2020, 15:13

Олег Матыцин

Фото: РИА «Новости»

Однако ему удалось отделаться штрафом.

Новый министр спорта Олег Матыцин в прошлом имел проблемы с законом. В 2012 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма под Черкизовский рынок. Об этом сообщении РАПСИ напомнили "Ведомости".

В марте 2012 года Измайловский суд Москвы оштрафовал Матыцина. Прокуратура оспорила приговор, посчитав его слишком мягким.

По версии следствия, бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма с 2001 по 2006 год сдавал коммерческим структурам землю вуза и таким образом нанес бюджету ущерб.

Олег Матыцин себя виновным не признал. Его адвокаты настаивали на прекращении уголовного дела, мотивируя тем, что действия Матыцина не нанесли ущерба бюджету, поскольку плата за аренду земли частично избавляла государство от необходимости финансировать университет.

В итоге в июле 2012 года Басманный суд признал решение предыдущей инстанции обоснованным, подтвердив выводы о виновности Матыцина. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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Черкизовский рынок с 1990-х годов являлся одной из самых больших стихийных торговых площадок Москвы. В 2009 году его закрыли из-за нарушения санитарных и пожарных правил. Позже рынок был снесен.

Матыцину 55 лет, он международный спортивный чиновник с 2011 года. Он возглавляет Международную федерацию студенческого спорта, участвовал в проведении Универсиад в России. Вчера Олег Матыцин был назначен министром спорта в новом правительстве России под председательством Михаила Мишустина.