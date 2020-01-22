В Литве задержали машинистов белорусского поезда 2 22.01.2020, 16:45

В салоне нашли мешки с 2600 пачками сигарет.

На днях в Вильнюсском районе Литвы за контрабанду сигарет были задержаны двое машинистов поезда, который прибыл из Беларуси, а также двое местных жителей. Об этом сообщает cайт телеканала «Белсат» со ссылкой на литовскую пограничную службу.

20 января пограничники заметили подозрительную Audi A6 недалеко от поселка Парудамино. Имелась оперативная информация, что на ней могут перевозить контрабанду.

За рулем сидел 32-летний местный житель, а рядом 23-летняя девушка. В салоне нашли мешки с 2600 пачками сигарет, маркированными белорусскими акцизами.

В тот же день на железнодорожной станции Вайдотай были задержаны машинисты грузовых поездов из Беларуси. Это мужчины 32 и 34 лет. Их также подозревают в транспортировке сигарет.

По версии следствия, они везли товар в своем локомотиве, а потом выгрузили в условленном месте, где его забрали местные жители.

На данный момент все четверо задержаны, возбуждено досудебное расследование. Сигареты изъяты. Для того, чтобы забрать локомотив и грузовые вагоны назад, пришлось ждать смену из Беларуси.