В бесконечных поисках альтернативной нефти 7 Юрий Пшенник

22.01.2020, 17:17

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Несменяемость власти приводит к ее полной неэффективности.

Эпопея с «поиском» альтернативной нефти хорошо иллюстрирует базовые методы работы нашей политической власти, в частности блеф и имитацию. Текущие события всем известны, но эпопея эта началась вовсе не 31 декабря прошлого года, а очень давно, довольно скоро после того как Борис Николаевич «устал» и ушел.

Более 17 лет назад, 6 ноября 2002 года, Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам обеспечения республики энергоресурсами, поручил найти альтернативу России: «Немедленно проработать имеющиеся варианты по альтернативным поставкам энергоресурсов в Беларусь. Мы не можем дальше терпеть такую зависимость и унижение от одного государства». В 2003 году звучало примерно то же самое.

В послании так называемому парламенту 14 апреля 2004 года Александр Лукашенко поставил «сверхзадачу»: «Нам надо диверсифицировать поставки энергоносителей в страну. Это вопрос жизни и смерти нашего государства. Это наша сверхзадача. И ее надо решить. Причем в рамках жесткой экономии бюджетных средств. Мы в состоянии это сделать и сделаем».

Подобные высказывания воспроизводились год от года, но реально в этом направлении не было сделано ничего до самого последнего времени. Telegram-канал «Типичная Беларусь» отмечает: «Ремонт нефтепровода «Дружба» – это шаг отчаянья, который демонстрирует Москве слабость Минска в поисках альтернативных источников поставки нефтепродуктов. Ведь если Вы можете найти или уже нашли альтернативу российской нефти, то к чему тогда этот цирк с ремонтом?»

Похоже что так, хотя реально найти альтернативную нефть не просто, а очень просто. На мировом рынке ее много. И поставлять ее нам готовы все, даже те, кто своей нефти и не имеет. Так, например, Латвия готова поставлять в Беларусь нефть «со всего мира», о чем во время встречи в Минске с Александром Лукашенко заявил латвийский премьер Кришьянис Кариньш: «С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность – импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь». По словам Кришьяниса Кариньша, компаниям нужно досконально изучить вопрос, чтобы проект был выгоден обеим сторонам. Запланированы контакты с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать поставки. Сколько потребуется на это времени, пока неизвестно.

По словам премьера Казахстана, сделка по поставке нефти состоится, если она будет экономически выгодна казахской стороне. «Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют», – указал он. Глава Минэнерго заявил, что визит белорусской делегации в страну для обсуждения этого вопроса ожидается до 20 января.

Торговля нефтью, даже чужой, – это выгодно. Ну нашей ли власти про это не знать? Но они от российской нефти «почти по мировым ценам» демонстративно отказались, а никаких альтернатив пока не искали, оказывается. Верили: мы откажемся – россияне испугаются и дадут нефть совсем недорого. Когда стало выходить как-то не так – начали искать альтернативы, но до сих пор не ясно, готовы ли они покупать нефть по рыночным ценам или опять по старинке блефуют.

Стоить «альтернативная» нефть будет, конечно, дорого – как во всем мире. С другой стороны, весь мир так и живет – покупают нефть по мировым ценам, некоторые при этом даже очень богато живут и никто не плачет: подайте на бедность, мы же «вместе в окопах гнили». Но имитаторы всегда противоречивы. Реальное дело можно сделать или так или этак, но не всеми методами одновременно. То есть, возвращаясь к нефти, или иметь независимость, но по рыночным ценам, или быть зависимым, но чуток дешевле. Одновременно и то и другое не получится. Иными словами, сначала надо определиться что важнее – энергетическая безопасность или халява. Имея в виду, что халява никогда не бывает вечной.

В Польше, скажем, решили обеспечить себе полную энергетическую безопасность, в частности по газу. По нефти они ее еще раньше обеспечили. Не блефовали, не шантажировали «Газпром», а построили терминал по приему СПГ. Уже несколько лет получают газ и из США и из Катара, да и со всего мира могут получать вплоть до России. Просто они теперь не зависят только от одного поставщика. Насколько это выгодно экономически – вопрос, говорят что выгодно, хотя конкретные цифры являются «коммерческой тайной». А любом случае, энергобезопасность и альтернатива обеспечены. А у нас – только блеф и имитация уже почти два десятилетия.

Если бы так дела обстояли только с нефтью, это было бы еще полбеды. Ибо власть применяется этот «универсальный» метод практически везде. С коррупцией «боремся» с 1994 года, а она процветает. Эффективность работы госпредприятий четверть века «повышаем», а она сегодня ниже, чем в 1994 году. Но это только там, где эти предприятия сохранились, ибо во многих районах промышленность уже просто умерла. С колхозами вообще отдельная тема. Тоже все блефовали, имитировали и молотили языком, а реальность такова, что что колхозники нынче говорят, что в 1990-х было хорошо, а вот потом, при «бацьке» наступила разруха.

Надо сильно постараться, чтобы «лихие 90-е» все чаще стали называть «хорошими временами». Но, как учит история, полная несменяемость власти приводит к ее полной неэффективности. Рано или поздно. Эти понятия взаимосвязаны.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»