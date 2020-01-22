Вместо материальной помощи многодетному отцу прислали план поисков работы 3 22.01.2020, 17:47

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Работы в его деревне просто нет.

Сергей Терещенко вместе с женой и тремя детьми живет в деревне Хоменки Чаусского района Могилевской области. Это малая родина Сергея, здесь и сейчас живут его родственники. В деревне нет стационарного магазина, автобус ходит раз в неделю, из учреждений – только молочно-товарный комплекс. До ближайшего города, Чаусов, 18 километров. Сергею 32 года, на работу он ездит в соседнюю деревню за пять километров, где работает простым рабочим. Осенью 2019 года семья семьи Терещенко стала многодетной – у них родился третий ребенок, дочь Катя, пишет сайт телеканала «Белсат».

– 22 октября моя жена Вероника родила третьего ребенка. Мы собрали все справки и обратились в Чаусский районный центр социального обслуживания населения за бесплатным питанием на ребенка до 2 лет и за ежемесячным социальным пособием. Питание нам выписали на 6 месяцев, а денежную помощь – только на 1 месяц. И прислали оскорбительный план, как улучшить свои жизненные условия, – рассказывает историю семьи Сергей Терещенко.

«У нас жилой площади всего 25 кв. м., а они сказали: «Давайте мы запишем 39,9»

Мужчина возмущен ответом, который ему прислал Центр социального обслуживания Чаусского района. В письме сказано, что вопрос оказания денежной помощи решала комиссия Чаусского райисполкома. Она выделила помощь семье Сергея только на 1 месяц, поскольку Сергей «не принял необходимых мер по поиску более оплачиваемой работы как дополнительного источника дохода своей семьи».

– Я не знал, что собиралась какая-то комиссия. Почему она собиралась без меня или хотя бы не сообщили мне о ее проведении? Я искал работу, это могут подтвердить как минимум 5 человек, в том числе руководители учреждений, где я искал работу. Но комиссия ни у кого не спросила. Сами собрались и что-то решили. Получается, для них проще не платить деньги, не поддерживать семьи, а обвинить, что вы ничего не делаете, мол, родили – смотрите сами.

Сергей говорит, что раньше к ним много кто приезжал, и из райисполкома, и из сельсовета, и даже из МЧС, но эта комиссия не приехала.

– Там, где мы подавали документы, нам сказали, что должна приехать комиссия, чтобы посмотреть наши условия. Хотя никто не приезжал, просто позвонили и спросили, что у нас дома есть. Стол, стул, какая площадь дома, хотя у нас жилой всего 25, они сказали: «Давайте мы запишем 39,9». А что они на самом деле написали, может быть у меня там «Майбах» по документам стоит бронированный, я не знаю, – возмущается Сергей.

Ежемесячное пособие – только на 1 месяц

За декабрь 2019 года Сергей получил ежемесячную социальную помощь для многодетной семьи в размере 508 рублей. В Центре социального обслуживания сообщили, что он может заново подать на представление социальной помощи.

– Лучше бы называли вещи своими именами: одномесячная, а не ежемесячная помощь. Теперь мне нужно заново собирать документы, а это значит, что я уже потерял один месяц. Так сложилось, что я и жена прописаны в разных деревнях, ей ехать за справкой 40 км с одной пересадкой, мне ехать за справкой в другую сторону 20 км, причем автобусы туда не ходят, надо ехать зимой на велосипеде. И каждый раз платить за ксерокопии этих документов.

Удалить все из «Одноклассников» и закрыть рот

Сергей не понимает, почему другим семья из его района могут представить эту помощь сразу на 6 месяцев, а его семье – только на 1 месяц.

— Просто мы такие неугодные люди. Может быть, мне отказали из-за моих взглядов политических или жизненных. В своем аккаунте в «Одноклассниках» я постил много ссылок на различные видео в YouTube и на сайты о реальной обстановке в стране. Начались угрозы, вернее, «советы» удалить это все и закрыть рот. Мне даже прислали бумажку с возможными последствиями за оскорбления и другие нарушения, хотя я никого не оскорблял, Конституцию не нарушал. В своих постах я высказывал свое мнение о нашей реальной жизни в стране и в нашем районе, и все в этом роде. Ну, хорошо, я все почистил. Но все равно не могу жить по их правилам: государственные газеты я не выписываю, которые нужно выписывать, на крыше без страховки не работаю, когда нужно выйти. Вот за это меня и не любят здесь, – рассказывает Сергей Терещенко.

Вместо помощи прислали план по улучшению материального положения

Чтобы Сергей мог улучшить материальное положение своей семьи, комиссия при Чаусском райисполкоме разработала для него план действий. В этом плане только один пункт: обратиться в Управление по труду, занятости и социальной защите Чаусского райисполкома.

— Чтобы не давать социальную помощь, мне прислали план по самостоятельному улучшению материального положения. Хотя и планом это трудно назвать. Они же сами знают, что работы нет, люди безработные. Я должен выполнить этот план до 31 марта 2020 года. Странное совпадение, но именно 31 марта 2020 года у меня заканчивается трудовой договор с Культурно-спортивным центром в агрогородке Устье. Бывшая председатель нашего сельсовета, которую сейчас сняли за коррупцию, еще до этого письма сказала, что мне не продлят договор. Самое страшное, что если я не выполню этот план, то нас оставят без детского питания.

Работы в районе нет, люди рады работать за минималку

Сергей работает при Культурно-спортивном центре в агрогородке Устье. Там он занимается комплексным обслуживанием и ремонтом зданий. Зарплата – 330 белорусских рублей до вычета налогов. И эту работу Сергей искал очень долго. В его деревне Хоменко вообще ничего нет, кроме молочно-товарного комплекса.

— В нашей деревне проживает 25 человек вместе с нами. С работой во всем районе просто никак. Повсюду людей сокращают, точнее — не продлевают договора. В Устье уже не продлили договоры с двумя сторож и директором дома культуры. Без объяснения причин выбрасывают на улицу — просто человек стал не нужен, как отработанная батарейка. На их место берут нужных людей.

Сергей говорит, что пробовал устроиться и на государственные предприятия, и на частные. Но везде или нет денег, или мест.

— У нас на ферме людям еще за ноябрь зарплату не выплатили, куда им брать новых работников? На свинокомплексе у частника каждое место золотое, там нет текучки кадров, тоже не устроиться. Если и найдешь работу – повсюду будет такой же заработок, как у меня сейчас – 330 рублей и ни копейки больше. А в колхозе и вообще могут 180 рублей дать — и живите, люди.

Семья Терещенко из пяти человек живет в сельском доме. Ежемесячно они могут рассчитывать на зарплату Сергея (330 рублей грязными) и детское пособие, которая в январе составило 545 рублей.

Трактор в лизинг и надежды на земельный участок

В словах Сергея чувствуется обида. Он говорит, что дело не в деньгах, а в отношении к человеку. По его словам, он прислал электронное обращение в Могилевский облисполком, чтобы обжаловать решение комиссии, но ответа так и не получил.

— Я чувствую, что в этой стране мы никому не нужны. Уже начали экономить на детях. Даже сейчас по льготным талонам в больнице нельзя выписывать Боботик. Власти говорят: рожайте. Но поддержки мы не ощущаем. Я думаю, что люди не защищены в этой стране. Больше и обращаться не хочется к такому государству. Они нехорошо поступают, когда обвиняют меня в том, что у меня низкая зарплата и что я сижу на месте и ничего не делаю. У меня руки, ноги есть, я заработаю, семью прокормлю, но просто так делать нельзя.

А что делать – Сергей не знает. Во времена отчаяния ему хочется уехать, а точнее, как он говорит, «эвакуироваться отсюда». Когда обида на государство немного отпускает, то появляются силы жить здесь дальше.

Семьи Терещенко помогают родители и соседи — кто деньгами, кто продуктами. Что нужно, можно взять в магазине в долг. Сергей надеется, что сможет дополнительно заработать при помощи трактора, который взял в лизинг.

— Здесь на селе прокормиться проще: свой огород, можно пойти подработать. Мы 2 месяца назад оформили в лизинг мини-трактор, чтобы можно было взять участок земли побольше и заработать. Ждем весну, а там посмотрим. А как живут в городах, я даже не понимаю: все отдай за квартиру и тебе ничего не останется. У нас самый ближайший город – Чаусы, заводов поэтому нет, где жить, тоже нет. На селе все-таки проще, – говорит Сергей.