Баку и Минск пытаются договориться о поставках нефти 5 22.01.2020, 18:05

Баку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды для поставки нефти в Беларусь.

Об этом заявил официальный представитель азербайджанской компании (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

«Использование нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как одна из возможных опций», – цитирует ria.ru представителя SOCAR.

Ранее Ибрагим Ахмедов подтверждал, что технические возможности для таких поставок действительно есть. Чтобы привезти нефть в Беларусь, ее сначала нужно доставить нефтепроводом на побережье Грузии, затем танкером – в Одессу. А оттуда по железной дороге или трубопроводом – на белорусские НПЗ. Но есть и другие схемы.

По словам первого вице-премьера Дмитрия Крутого, Беларусь ведет переговоры о поставках нефти с Украиной, Польшей, странами Балтии и Казахстаном.

С 1 января 2020 года Россия прекратила поставки нефти в нашу страну, поскольку прошлогодний договор закончился, а новый так и не подписали.