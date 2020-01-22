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Астрономы показали снимок «звездной колыбели» из созвездия Парусов

  • 22.01.2020, 18:14
Астрономы показали снимок «звездной колыбели» из созвездия Парусов
иллюстрационное фото

Область звездообразования располагается на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли.

Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили снимок области звездообразования Gum 26. Как сообщает Европейская южная обсерватория, этот регион располагается на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли в созвездии Парусов, передает zn.ua.

Подобные области называют эмиссионные туманности. В них интенсивное ультрафиолетовое излучение новорожденных звезд ионизует окружающий водород, заставляя его светиться слабым розоватым свечением. Ловя такое свечение вокруг новорожденных звезд, астрономы могут больше узнать об условиях, при которых образуются звезды, лучше понять, как новорожденные звезды влияют на свое космическое окружение.

На снимок попала одна из областей звездообразования в Млечном Пути
фото: eso.org

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