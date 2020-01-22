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В Давосе создан Деловой совет «Троеморья»

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  • 22.01.2020, 18:42
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В Давосе создан Деловой совет «Троеморья»
О создании Совета сообщил президент Польши Анджей дуда
Фото: PAP

В Деловой совет войдут представители 12-ти крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы.

Во время встречи в Польском Доме в Давосе страны Центральной и Восточной Европы создали Деловой совет «Троеморья». Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. В созданный совет вошли сразу две польские компании – PZU и PKO S.A, передает «Радио Польша».

«Я очень рад, потому что этот шаг свидетельствует о том, что форма «Троеморья» развивается на разных уровнях – региональном, правительственном, президентском, а теперь и предпринимательском. Это говорит о том, что инициатива «Троеморья» не только жива, но и динамично развивается», - сказал польский президент.

В Деловой совет «Троеморья» войдут представители двенадцати крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Целью Совета станет содействие контактам между предприятиями в регионе.


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