Политолог: Беларуси при режиме Лукашенко некуда бежать с «подводной лодки» 6 Валерий Карбалевич

22.01.2020, 18:48

3,935

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Что означает для Беларуси политическое бальзамирование Путина.

Абрыдла быць Гаспадаром краіны! —

Ён заяўляў з экрана год ад года. —

Мяне крыху панізіць вы павінны

І называць цяпер слугой народа…

Алесь Няўвесь

Главным политическим событием прошедшей недели стало выступление Владимира Путина с очередным посланием Федеральному собранию 15 января. Президент России озвучил, каким способом он собирается остаться у власти после 2024 года.

Он объявил о предстоящем изменении Конституции. В новом варианте Основного закона РФ будут уменьшены полномочия президента, возрастет политический вес Государственного совета и Федерального собрания. Таким образом, судя по всему, вариант, с помощью которого В. Путин останется у власти после 2024 года, очень похож на казахстанский сценарий. То есть нынешний российский лидер возглавит Госсовет, к которому перейдут важные полномочия, которые сейчас закреплены за президентом.

Тем самым В. Путин лишний раз подтвердил, что все авторитарные правители думают только об одном — о собственной власти. Все остальное их мало интересует, интеллигентскими комплексами они не страдают. И ради собственного политического бальзамирования они готовы ломать Конституцию, чтобы адаптировать ее под свои властные амбиции. Диктаторы не живут реальностью, они ее творят.

Что это означает для Беларуси? До сих пор в СМИ и экспертном сообществе активно обсуждалось предположение, что одним из вариантов решения «проблемы 2024 года» для В. Путина (т. е. сохранение власти) является объединение с Беларусью. То, что это была не просто гипотеза, а реальный проект, подтвердил А. Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. По словам президента Беларуси, В. Путин проталкивал эту идею, предлагал ему должность спикера парламента, но белорусский диктатор ее отверг.

Но дело не только в словах А. Лукашенко. Именно в рамках реализации этой задачи весь 2019 год велись переговоры об углублении интеграции. В проекте соглашения под давлением России появилась 31-я дорожная карта, которая предусматривала создание наднациональных органов и, по словам Лукашенко, общий парламент и общего президента.

Но теперь, судя по решению В. Путина изменить Конституцию РФ, он будет продлять свою жизнь во власти другим путем. Это означает, что вариант “союзного государства” Беларуси и России как инструмент решения «проблемы 2024 года» отвергнут. И все апологеты белорусской независимости могут вздохнуть с облегчением.

Но как это меняет политический ландшафт белорусско-российских отношений?

Вряд ли Россия откажется от политики интеграции с Беларусью. Такой курс приобрел силу инерции, и Москва не станет его менять. Но сейчас задача этого проекта уже другая. Поскольку Минск не соглашается подписывать 31-ю карту, т. е. отказывается от реального объединения, то Кремль воспользуется этим обстоятельством как удобным предлогом, чтобы свернуть экономические преференции Беларуси. Собственно о нашей стране в своем послании В. Путин никак не вспомнил.

Важно также обратить внимание, что 80% выступления российского президента было посвящено решению социальных проблем России. Потому что страна переживает серьезные экономические трудности, уже шесть лет в РФ падают реальные доходы населения. Люди недовольны тем, что активная внешняя политика государства осуществляется за счет падения уровня жизни собственных граждан. Доверие общества к власти, как и рейтинг президента, снижается. И В. Путин вынужден реагировать на это, переориентируя свою риторику, а возможно, и реальную политику на внутренние, прежде всего, социальные проблемы. И где брать финансовые ресурсы на их решение? Только за счет сокращения расходов на внешнюю политику. В том числе путем уменьшения экономической поддержки Беларуси. Так что здесь мы попадаем в общий тренд перемен в политике Кремля.

Другой вопрос, который встает перед Москвой: как, сокращая экономические субсидии Беларуси, удержать союзника в своей геополитической орбите? Видимо, в Кремле решили, что Беларуси при режиме А. Лукашенко некуда бежать с «подводной лодки». Насколько такие расчеты верны, покажет время.

В любом случае можно констатировать, что в свете последних событий в России риски для суверенитета Беларуси уменьшились, а для белорусской экономики — наоборот, возросли.

Еще один момент. В России формируется новое правительство. Ему понадобится время, чтобы вникнуть в курс интеграционных дел.

Более того, поскольку союзники никак не могут договориться о ценах на нефть и газ, то для белорусского руководства вообще теряется смысл в продолжении этой интеграционной тягомотины. В любом случае работа над дорожными картами зависает.

Сейчас в белорусском экспертном сообществе активно обсуждается вопрос, как реформа политической системы России повлияет на Беларусь в плане реализации аналогичных реформ. Пойдет ли А. Лукашенко по пути В. Путина, станет ли он перекраивать Конституцию ради того, чтобы сохранить власть, но уже не в статусе президента?

На мой взгляд, пока никаких действий в этом направлении А. Лукашенко предпринимать не будет. Прежде всего потому, что надо оглядеться, посмотреть, как это всё пойдет в России. Ибо В. Путин пока сделал осторожные намеки, в какую сторону должна меняться российская Конституция. И пока не до конца понятно, какая политическая конфигурация получится на финише.

Но дело не только в этом. У А. Лукашенко несколько иная политическая логика, чем у В. Путина. Российский лидер почему-то не хочет отказываться от конституционного ограничения, запрещающего одному лицу занимать пост президента свыше двух сроков подряд. Он придумывает разные схемы, чтобы сохранить реальную власть над Россией. То менялся должностями с Д. Медведевым, то вот сейчас придумывает для себя новый властный статус.

А Александр Лукашенко просто убрал подобные ограничения из Конституции Беларуси и в этом году собирается переизбраться в шестой раз. И даже критиковал В. Путина за его лукавые ходы. Дескать, зачем эти фальшивые игры, надо быть честным с народом.

Кроме того, для А. Лукашенко, в отличие от В. Путина, психологически непереносимо отказываться от формального статуса единоличного правителя и хоть каким-то образом делить с кем-то власть. К тому же он никому не доверяет.

Кроме того, наряду с успешным опытом транзита власти в Казахстане, есть совершенно неудачный пример подобного транзита в Кыргызстане. Напомню, там преемник посадил бывшего киргизского президента в тюрьму.

Поэтому совершенно не факт, что А. Лукашенко возьмет за образец модель транзита власти в России. Пока все сводится к его каким-то туманным рассуждениям о возможности изменения Конституции. Думаю, пока все этим и ограничится.

Валерий Карбалевич, sn-plus.com