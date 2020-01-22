Родные погибшего в Мозыре солдата: Следователи говорят, что это был не суицид 4 22.01.2020, 19:17

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Руслан Зайцев, погибший в Мозыре солдат. Фото предоставлено родственниками

20 ноябре прошлого года 19-летнего Руслана Зайцева нашли мертвым в Мозырском пограничном отряде.

20 января следствие по делу гибели солдата-срочника Руслана Зайцева должно было закончится. Но родные военнослужащего до сих пор так и не получили сообщений о дальнейшем ходе расследования, передает «Белсат».

Руслан Зайцев. Фото предоставлено родственниками

20 ноябре прошлого года 19-летнего Руслана Зайцева нашли мертвым в Мозырском пограничном отряде. Пограничный комитет озвучил версию, что солдат покончил жизнь самоубийством. Но родные в это не верят.

По словам родных, по делу расследования смерти Руслана Зайцева следователи должны были с начала года провести две экспертизы и дать заключение, но никакой информации они не получили. Родные считают, что дело намеренно затягивают. Еще до Нового года они обратились с письмом в администрацию правителя. Но и оттуда ответа на свое обращение так и не получили.

«В Следственном комитете маме Руслана рассказали, что версия о суициде отпадает. Они якобы проверили ноутбук и сказали, что покончить жизнь самоубийством у него не было смысла. Рассматривается версия, что якобы произошел несчастный случай по неосторожности. Мол, он сам в себя по неосторожности выстрелил, как-то так у него получилось. Но если бы был выстрел в самого себя, то тогда бы были явные следы от ожогов, по крайней мере так мне говорят специалисты», – рассказала тетя Руслана Ирина.

Но и в эту версию родные не верят. Руслан не раз и не два был на заставе с оружием, уже больше года отслужил и имел опыт пользования оружием.

«Как он мог сам выстрелить в себя – я не представляю. У меня только одна версия, что его застрелили. Возможно кто-то выстрелил в него по неосторожности. Но пусть тогда они так и скажут», – говорит Ирина.

Руслан Зайцев с родными. Фото предоставлено родственниками погибшего

«Следствие просто тянет время»

Родственники погибшего солдата обращались в Следственный комитет с просьбой провести эксгумацию. Родные Руслана намерены посмотреть, есть ли на его теле какие-то травмы, наличие кровоподтеков. Но обращение пока осталось неудовлетворенным. В Следственном комитете предложили им показать фотографии из морга.

«Мама Руслана отказалась просматривать эти фото. Она не смогла, потому что и так для нее смерть сына стала страшной трагедией. С другой стороны, на снимках можно показать только то, что нужно, чтобы успокоить родных», – рассказала тетя Руслана.

Еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание родные погибшего солдата, это то, что внезапно исчез друг Руслана, с которым они выходили на заставу. В воинской части рассказали, что якобы его перевели в другую часть, а вот куда – не сообщают. Военные только рассказали, что ему очень трудно выходить на заставу.

«Такое ощущение, что этого солдата скрывают от нас. Вообще складывается впечатление, что следствие просто тянет время, чтобы мы не смогли ничего сделать. Следователь еще в ноябре прошлого года нам говорил, мол, зачем нам куда-то выезжать, что вроде он сам будет в Мозыре и попадет к нам. Но уже несколько месяцев прошло, а его так и нет», – говорит Ирина.

У Руслана были планы на жизнь

Незадолго до смерти Руслан Зайцев был в отпуске. За это время он посетил всех родных. Парень общался с людьми, всегда был с улыбкой. Знакомые не могут поверить в его смерть, так как юноша всегда был жизнерадостный, шутил, строил планы на будущее.

«Руслан во время отпуска говорил, что не хочет оставаться по контракту в армии. Но я с ним поговорила и посоветовала попробовать. Он согласился с этим. В любом случае, у него были планы на будущее, думал поступать учиться. В деньгах тоже у него не было нужды. Говорили, что якобы он зависим от игр и много денег оставлял в интернете, что даже залез в долги. Все это чушь. До этого времени у него на счету лежат деньги, которые остались с прошлой работы», – рассказывает тетя погибшего солдата.

У Руслана не было девушки. Ирина говорит, что смотрели на распечатки его разговора и увидели номера, на которые он часто звонил. Когда позвонили, то подняла девушка, которая рассказала, что они просто общались, не встречались.

«На самом деле в армии происходит лишь бы что. Не может так быть, что если у них там все хорошо, чтобы происходили такие трагические случаи с молодыми парнями. То есть руководство там такое, не обращает внимания на некоторые вещи, на которые должно реагировать. Конечно, Руслан не говорил всего. Не хотел, чтобы родные переживали и волновались», – считает Ирина.

В течение последних лет в армии произошел ряд чрезвычайных происшествий. Погибли или получили травмы солдаты. Наиболее громким делом стала смерть Александра Коржича в Печах.

10 января в военной части в Старых Дорогах погиб сержант-контрактник. Военнослужащий получил тяжелую травму, попытавшись запрыгнуть в кабину гусеничного тягача, который двигался. Солдата доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

В январе от онкологии умер Александр Рыштовский, прослуживший в армии 11 месяцев. Родственники обвиняли призывную комиссию в том, что парня забрали в армию, несмотря на плохие анализы.