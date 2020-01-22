Нефти предрекли падение из-за китайского вируса 22.01.2020, 19:29

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Аналитики предполагают, что может повториться ситуация, которая возникла в 2003 году.

Нефти предрекли падение из-за распространяющегося в Китае нового вируса: по мнению экспертов Goldman Sachs, цены на сырье могут опуститься на три доллара за баррель. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Аналитики предполагают, что может повториться ситуация, которая возникла в 2003 году из-за вспышки атипичной пневмонии. Тогда из-за болезни резко сократилось число туристов из Азии, большая часть рейсов в некоторых аэропортах была отменена. Если потребление авиационного топлива упадет, это приведет к сокращению спроса на нефть на 170 тысяч баррелей в сутки, заключили в Goldman Sachs.

В свою очередь Bloomberg указывает, что цены на нефть уже снижаются. По состоянию на 22 января стоимость барреля приблизилась к 64 долларам. Кроме того, аналитики опасаются, что экономика Китая может пострадать, если власти страны не предпримут мер по борьбе с инфекцией.

Болезнь распространяется в Китае несколько недель. По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли 17 человек. Число заразившихся, по последним данным, составило 440 человек. Среди симптомов врачи выделяют повышенную температуру, утомление и кашель с мокротой.