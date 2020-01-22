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Милевский и Алиев посоревновались в футбольном мастерстве в центре Киева

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  • 22.01.2020, 19:37
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Милевский и Алиев посоревновались в футбольном мастерстве в центре Киева
Фото: dynamo-brest.by

Игроки перебивали мяч через Крещатик, прокидывали его между ног прохожим и придумывали другие трюки.

Игрок "Динамо" (Брест) Артем Милевский и экс-футболист сборной Украины Александр Алиев устроили футбольные состязания в центре Киева.

Игроки перебивали мяч через Крещатик, прокидывали его между ног прохожим, набивали ногой наперегонки по мосту и придумывали другие трюки.

Видео противостояния опубликовано на YouTube-канале "Миля".

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика.


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