Милевский и Алиев посоревновались в футбольном мастерстве в центре Киева 1 22.01.2020, 19:37

1,174

Фото: dynamo-brest.by

Игроки перебивали мяч через Крещатик, прокидывали его между ног прохожим и придумывали другие трюки.

Игрок "Динамо" (Брест) Артем Милевский и экс-футболист сборной Украины Александр Алиев устроили футбольные состязания в центре Киева.

Игроки перебивали мяч через Крещатик, прокидывали его между ног прохожим, набивали ногой наперегонки по мосту и придумывали другие трюки.

Видео противостояния опубликовано на YouTube-канале "Миля".

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика.