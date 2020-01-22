Однажды технократическая диктатура споткнется Егор Седов

22.01.2020, 20:00

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фото: Egor Sedov / facebook

Вот тут интересное и настанет…

Чтобы как-то прокомментировать вчерашние кадровые назначения, надо точно представлять одну вещь. Термин "технократ" - это эвфемизм. Обозначает он бюрократа электронно-информационной эпохи.

А дальше комментарии сложатся сами собой.

"Технократия" может быть и при диктатуре. Как в совершенно незаслуженно малоизвестном романе Александра Мирера "Дом скитальцев". (Удивительно, как книгу пропустили в советскую эпоху. Наверное, решили - "ну, фантастика, да еще числится в категории "подростковой", что с нее возьмешь!..")

Там вполне себе технократическая диктатура, именуемая "Великий Путь" (как же диктатуре обойтись без "величия"!) Жесточайшая кастовая система. С "борьбой башен", со сложно устроенными центрами власти, с попытками переворотов (на радость землянам, поскольку речь идет о цивилизации-агрессоре). И со вполне земными качествами - лизоблюдством, узаконенным начальствопоклонством. С диким страхом, пропитывающим все этажи "башен". Даже со своим вариантом захлебывающейся от провластного восторга телепропаганды.

Тем не менее, роман - исторически оптимистичен: диктатура, по крайней мере, получает жесткий удар. Именно потому, что диктатура. А земляне если не навсегда избавляются от угрозы, то получают, как минимум, передышку. (Автора, к сожалению, уже нет, сиквел никто не написал, да и с запуском телесериала, кажется, толком ничего не получилось).

Маленькая песчинка в механизме точно выверенных часов диктатуры если и не полностью рушит, то очень сильно корежит "башни". А песчинкой может оказаться что угодно. Так диктатуры устроены - рано или поздно "победы" и "удача" испаряются.

В общем, довольно провидческий роман.

А возвращаясь к нашей ситуации, ничего особенного я от нее не жду. Возможно, прекратится сколько-то предыдущих гадостей. Вероятно, появится сколько-то новых. Радости даже по поводу минкульта не понимаю - "скрепность", по всей видимости, пока что останется. Ничего интересного.

Но однажды технократическая диктатура споткнется, не может она не споткнуться. Вот тут интересное и настанет...

Егор Седов, Facebook