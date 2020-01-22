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Дело с молодечненском мылом на веревочке закончилось

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  • 22.01.2020, 20:15
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Дело с молодечненском мылом на веревочке закончилось

Завод отказался от своих требований.

Молодечненский завод порошковой металлургии и издание «Региональная газета» заключили мировое соглашение.

«Завод отказался от своих требований в полном объеме и обязался компенсировать нашему изданию половину расходов на оплату услуг адвоката», – рассказал Belsat.eu Александр Манцевич, главный редактор «Региональной газеты».

В повестке завод требовал от издания опровергнуть опубликованную информацию и обязать редакцию предоставить информацию о человеке, приславшем фото в издание, чтобы привлечь ее к ответственности.

Напомним, что в октябре прошлого года «Региональная газета» опубликовала фото из туалета Молодечненского завода порошковой металлургии, на котором видно, что (мыло привязано к крану https://charter97.org/ru/news/2019/10/10/351429/). Предприятие посчитало, что публикация провокационная и подрывает деловую репутацию, и подало иск в Экономический суд Минской области.


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