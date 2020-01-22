Путин не хочет быть «наставником» из-за риска двоевластия в РФ 22.01.2020, 20:54

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Путин заявил, что такая ситуация была бы губительна для России.

Появление в России института, стоящего над главой государства, будет «абсолютно губительно» для страны, заявил на встрече со студентами и школьниками в образовательном центре «Сириус» в Сочи президент России Владимир Путин (трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24»), передает РБК.

«То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для такой страны, как Россия, это неприменимо», — сказал Путин, отвечая на вопрос студентки о том, возможно ли введение в России — по примеру Сингапура — должности министра-наставника.

Необходимость введения такой должности студентка объяснила желанием обеспечить преемственность власти и устойчивость государства после того, как Путин покинет пост президента России.

«Нам предстоит трудоустраиваться, заводить семьи, как-то реализовываться в жизни, и такие важные процессы выпадут на период перемен, так как вы закончите свой срок как президент. И вообще период перемен вызывает опасения. Поскольку то, что было в 1990-е... Если верить родителям, на улицу было страшно выйти», — сказала девушка.

«Вы хотите, чтобы я был наставником, да?» — поинтересовался Путин. И, получив ответ «как вариант», сказал, что сингапурский опыт для России не подходит.

«В разных странах разная ситуация, разная история, разная культура. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — пояснил Путин.

В то же время Путин высоко оценил действия Ли Куан Ю, который был первым премьер-министром Сингапура и занимал этот пост более 30 лет (1959–1990), а затем был старшим министром (1990–2004) и министром-наставником (2004–2011). Последнюю должность Ли Куан Ю занимал в правительстве, которым руководил его сын, нынешний премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

«Он был отец, папаша. Так что там преемственность была прямая», — сказал Путин, назвав Ли Куан Ю выдающимся человеком, который создал Сингапур как страну.

Ранее в среду президент РФ предостерег от экспериментов с парламентской формой правления. По словам Путина, такая система нередко дает сбои, что не позволяет сформировать правительство, а в России такая ситуация стала бы катастрофой.