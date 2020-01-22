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Видеофакт: Белорусский хоккеист вступился за партнеров по команде и уложил на лед двухметрового чеха

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  • 22.01.2020, 21:08
  • 3,377
Видеофакт: Белорусский хоккеист вступился за партнеров по команде и уложил на лед двухметрового чеха
Роман Граборенко
Фото: web.archive.org

Роман Граборенко подрался с Лукашем Коваржем.

Белорусский защитник "Либереца" Роман Граборенко вступился за партнеров и подрался с игроком "Витковице" Лукашем Коваржем, который несколько раз грубо атаковал партнеров белоруса, передает pressball.by.

Граборенко удалось уложить двухметрового чеха, после чего судьи их разняли. Напоследок Роман еще раз толкнул оппонента в грудь, когда тот поднялся, после чего Лукаш чуть не упал на скамейку для запасных.

За этот инцидент Граборенко выписали 12 минут штрафа. 27-летний белорусский хоккеист выступал на четырех чемпионатах мира, напоминает belarushockey.com.


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