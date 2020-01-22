Правила жизни Дубая: свой автомобиль есть почти у 100% населения 4 22.01.2020, 21:43

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Нефтяной размах здесь ощутим во всем.

Нефтяной размах в Дубае ощутим во всем — в высоте небоскребов, размерах автомобильных развязок, фонтанах, а также в отсутствии пешеходов и стопроцентной автомобилизации населения.

О своей поездке в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов НВ рассказала руководитель отдела коммуникаций благотворительных проектов Надежда Ватулева.

Фото: David Rodrigo on Unsplash

Повод исследовать Дубай самостоятельно у меня появился благодаря учебе в венском Университете Модуль. В Дубае расположен один из его филиалов, и зная, что мой университет разрешает проходить ежемесячные модули в любом из своих отделений, сентябрь я решила провести поближе к морю.

Понимая, что еду в мусульманскую страну, живущую по законам шариата, взяла с собой только ту одежду, которая закрывает щиколотки, плечи, руки и прочие части тела, о которых я даже не задумываюсь в Киеве.

Беспокойство оказалось чрезмерным — женщины в Дубае могут одеваться как в хиджабы, так и в короткие платья, и даже во втором случае никто не попытается забросать их камнями. Но в целом законы в ОАЭ действительно жесткие, благодаря чему эта страна считается одной из самых безопасных в мире. Здесь можно спокойно оставлять вещи в машине и гулять ночами по самым темным улицам — если вам удастся такие отыскать.

ОАЭ — молодое государство с историей в 40 с лишним лет, поэтому в Дубае не найти старинных зданий и архитектурных памятников.

— Это новая мечеть? — уточняю я у местного жителя.

— Нет, она старая! — отвечает он.

— Разве ей не 11 лет?

— Так это и есть старая. Ты помнишь, сколько лет стране? — улыбается собеседник.

Дубай — это Мекка для любителей новизны и шика. Главные достопримечательности эмирата не музеи и галереи, а отели, аквапарки, ночные клубы и гигантские торговые центры. Кроме того, здесь прекрасные пляжи с чистым белым песком и лазурной водой. Причем, по моим ощущениям, температура воды везде разная: если вы предпочитаете более прохладную — вам в Marina, а за самой теплой нужно ехать в La Mer.

Фото: Christoph Schulz on Unsplash

Общественного транспорта я почти не видела. Он точно существует, но никто из местных не советовал мне им пользоваться, да и сами они этого не делают. Судя по пробкам в часы пик, машина здесь есть у каждого. И все же мне было интересно взглянуть на дубайское метро и сравнить атмосферу в вагоне для женщин и в общем вагоне. Разница оказалась невелика: мужчины даже не смотрят в сторону женщин и места им уступать тоже не пытаются.

Нефтяной размах в Дубае прослеживается во всем и в первую очередь, конечно, в размерах — небоскребов, широких улиц, фонтанов величиной с Монако. Это город не для пеших прогулок, здесь из точки А в точку В нужно передвигаться на машине: то, что на карте выглядит, как «перейти через дорогу», выливается в 40 минут пути по палящему солнцу.

Местное население лишь процентов на 15 состоит из граждан страны и почти на 85% — из индийцев, пакистанцев, филиппинцев и приезжих арабов. И это не те арабы, которые хватают за руку и на ломаном русском предлагают познакомиться, потому что они так одиноки. Местные арабские мужчины образованны и ведут себя абсолютно по‑европейски, хотя вопрос одиночества и для них остается открытым.

Несмотря на окружающую роскошь, хорошие зарплаты и достойный уровень жизни, никто, кроме граждан ОАЭ, не чувствует себя защищенным. А получить местный паспорт иммигранту невозможно, даже прожив в стране всю жизнь. Пенсия здесь тоже не предусмотрена. Это чувство незащищенности и приводит к мысли, что лучше не жениться, не заводить детей и не обременять себя лишней ответственностью, с которой можно и не справиться.

Альтернативой для не сумевших укорениться в Дубае является дальнейшая миграция — самыми легкими для переселения считаются Канада и Австралия. Из свежих идей — брак с украинкой, ведь наш паспорт теперь открывает двери во многие государства без визы.

Из Дубая нужно обязательно съездить в столицу ОАЭ и посетить открывшийся в 2017 году музей Лувр Абу-Даби. Сама экспозиция небольшая, но, как и в парижском оригинале, тут представлены все эпохи — от истоков мироздания до импрессионистов.

В турагентстве мне сказали, что поездка в Лувр Абу-Даби пока не пользуется популярностью, поэтому советую не упустить момент и почти в полном одиночестве погулять по музею. А затем выйти во внутренний двор и исследовать необычную архитектуру здания, которое само по себе является произведением искусства.