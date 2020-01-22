В Клайпеде не удалось разгрузить норвежскую нефть для Беларуси 6 22.01.2020, 21:56

5,540

Разгрузка должнa была начаться сегодня.

22 января в Клайпедском порту должна была начаться разгрузка танкера с 80 тысячами тонн норвежской нефти, которую купила Беларусь. Однако, как информирует kurier.lt, ее отложили до четверга. Руководство порта ссылается на "неблагоприятные погодные условия" (сильный ветер). Ожидается, что утром 23 января танкер войдет в порт. А пока "Breiviken" находится в море около Клайпеды и ждет разрешения.

Нефть отгрузят из танкера в нефтетерминал, а после — в цистерны. Доставка на новополоцкий НПЗ "Нафтан" будет осуществляться по железной дороге.

У Беларуси нет договора на поставки в 2020-м российской нефти, поэтому с 1 января они были остановлены. Переговоры результатов пока не дали, они приостановлены. В Минске считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить российским нефтяным компаниям маржу в прежних объемах. По поручению Александра Лукашенко с конца 2019 года начался поиск альтернативных вариантов поставки нефти. Первая ласточка — норвежская нефть.

На днях Лукашенко заявил, что у России будет приобретаться 30-40% нужной нефти, остальное планируется завозить через страны Балтии и Украину.