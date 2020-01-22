ЧЕ-2020: Беларусь сыграла вничью с Австрией 1 22.01.2020, 22:00

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Белорусские гандболисты заняли в группе пятое место.

В заключительном матче на чемпионате Европы по гандболу сборная Беларуси сыграла вничью с командой Австрии со счетом 36:36, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — АВСТРИЯ — 36:36 (19:17)

БЕЛАРУСЬ: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Кулеш, Шилович, Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок, Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек, Вайлупов, Бохан, Гайдученко.

АВСТРИЯ: Бауэр, Айхбергер; Божович, Вебер, Восс, Пош, Фриммель, Дикер, Хербургер, Цайнер, Живкович, Билык, Вагнер, Йохманн, Хутечек, Сантос.

Группа I: Испания — 9 очков (5 игр), Хорватия — 9 (5), Германия — 4 (4), Австрия — 3 (5), Беларусь — 3 (5), Чехия — 0 (4).