В четверг в Беларуси будет до +4 градусов 22.01.2020, 22:13

Ожидается ветер порывами до 15-20 метров в секунду.

23 января в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами пройдёт небольшой снег, а днём осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет гололёдица. Ветер ожидается северо-западный порывистый до 14 метров в секунду, днём порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью термометры покажут -5...+ 1. Днём ожидается от 2 градусов мороза до 4 тепла.