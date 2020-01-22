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Парламент Великобритании принял «закон о Brexit»

  • 22.01.2020, 22:18
Парламент Великобритании принял «закон о Brexit»
Иллюстрационное фото

Теперь его должна подписать королева Елизавета II.

Парламент Великобритании одобрил так называемый «законопроект о Brexit» − об условиях выхода страны из ЕС, его должна подписать королева Елизавета II.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Guardian.

Депутаты проголосовали за пять поправок к законопроекту, внесенных палатой лордов. Они не вносили каких-либо своих поправок.

«Законопроект о Brexit» был одобрен палатой общин 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Brexit.

Великобритания должна официально покинуть Евросоюз 31 января.


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