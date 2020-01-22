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Королевство кривых зеркал

  • Иван Преображенский
  • 22.01.2020, 22:37
Королевство кривых зеркал
Иван Преображенский
Фото: Facebook

Путин, как иллюзионист, передвигает зеркала, создавая новые образы премьера и министров.

Президент Владимир Путин утвердил состав нового российского правительства. Сенсации не произошло. Самые скандальные министры ушли - преемники продолжат их работу в том же стиле.

Российское правительство обновилось примерно наполовину и немного помолодело. Его главная отличительная черта в том, что многие из новых министров были фигурантами громких скандалов, в том числе связанных с уголовными делами. К примеру, новый министр спорта Олег Матыцин был осужден за превышение должностных полномочий: будучи ректором Российского госуниверситета физкультуры в начале 2000-х, он передал его земли под Черкизовский рынок. Впоследствии Матыцин был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности. .

Процент тех, кто, как новый министр коммуникаций и связи Максут Шадаев или новый вице-премьер Марат Хуснуллин, был участником разнообразных скандалов, в новом кабинете явно выше, чем у Дмитрия Медведева. Это вероятное следствие того, что более молодые министры входили во власть и работали уже при Владимире Путине - в той атмосфере, которая постепенно складывалась в стране после его прихода к власти. У старшего поколения министров в прошлом могла быть работа в каком-нибудь советском институте, другая жизнь и другие морально-этические нормы. Новые - дети своего времени.

Северному Кавказу прописали прокурора

Радикальные изменения наметились в политике Кремля на Северном Кавказе. Отдельного министерства по его делам в новом правительстве не будет. А накануне объявления состава нового кабинета министров стало известно, что сменится и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе. На смену спецназовцу и герою России Александру Матовникову приезжает экс-генпрокурор Юрий Чайка.

Это означает, что изменения в системе управления традиционно нестабильным регионом грядут довольно существенные. Неважно даже, с какими местными кланами дружит Юрий Чайка. Хотя найти настоящего столичного чиновника чуждого дружбы с северо-кавказскими коррупционерами сейчас, наверное, трудно. Важно, что о развитии региона речь уже не идет: на очереди новый стиль управления - прокурорский.

Правительство новое - роли старые

В целом новый кабинет - в полной мере правительство Владимира Путина. Конечно, можно рассуждать о том, что Михаил Мишустин берет себе в команду соседа по даче. Но это просто новый этап. Раньше, судя по антикоррупционным расследованиям, соседями по дачам чиновники становились в процессе работы и накопления теневого капитала.

Зато в новом кабинете сохранены все традиционные роли. Первый вице-премьер - любимец президента Андрей Белоусов. В подчинении у него (для сдерживания слишком ярких инициатив) - видный монетарист, осторожный глава Минфина Антон Силуанов. Есть в новом правительстве "политические православные", бывший президентский охранник, администраторы от здравоохранения и образования. И даже друг Дмитрия Медведева - новый министр юстиции Константин Чуйченко. В общем "сбалансированное правительство", выражаясь словами самого Владимира Путина.

Королевство кривых зеркал

И все же Мишустин, его вице-премьеры и министры - как призраки. Точнее, маленькие гномы, которые старательно трудятся в своей узкой шахте ради устойчивости российского правящего режима. Его настоящее лицо - это "швейцарские сантехники" с дипломатическими паспортами, которых поймали около места проведения Всемирного экономического форума в Давосе, наемники в Ливии и подкуп населения горячим питанием для детей в школах в обмен на непротивление изменению Конституции.

Президент России, как опытный иллюзионист, передвигает зеркала, создавая новые образы премьера и министров. Место толстых занимают худые, место высоких - низкие, мужчин сменяют женщины (и наоборот). Но содержательная часть - поддержание режима личной власти Владимира Путина - остается неизменной.

И тогда совершенно неважно, кто сидит в правительстве и как долго они там будут работать. От замены старых министров новыми методы работы не изменятся, потому что они подчиняются задачам, которые ставит перед министрами президент.

Иван Преображенский, DW


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