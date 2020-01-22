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Белорусская оперная певица: Пять минут моего пения стоят 1000 евро

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  • 22.01.2020, 22:54
Белорусская оперная певица: Пять минут моего пения стоят 1000 евро
Маргарита Левчук
Фото: Славы Потолаха

Маргарита Левчук ответила на интересные вопросы.

Почти все статьи о Маргаритe Левчук в прессе начинаются с того, что она выглядит моложе и субтильней, чем банальные представления об оперных артистах. Сейчас Маргарита солистка Большого театра Беларуси, приглашенная солистка оперных театров Украины, Литвы, Эстонии, Хорватии, Италии, финалистка и лауреат 12 международных вокальных конкурсов, в том числе бронзовый призер телевизионного шоу «Большая Опера», — а когда-то она ездила на попутках в музыкальную школу из деревни Страдечь и мечтала стать дирижером.

The-village.me удостоили чести послушать голос Маргоши (как она сама себя называет) в лифте обычного подъезда, несмотря на то, что пять минут этого пения стоит минимум тысячу евро.


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