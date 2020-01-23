Новый министр культуры РФ стерла скандальные записи в ЖЖ 6 23.01.2020, 8:28

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До назначения чиновница возглавляла департамент кино в том же министерстве.

Ольга Любимова, ставшая министром культуры России в правительстве Михаила Мишустина, стерла старые посты в "Живом журнале". Об этом сообщило в ночь на четверг, 23 января, издание Медиазона.

Любимова с 2006 по 2010 годы вела блог по адресу kropalik.livejournal.com, в котором откровенно писала как о личной жизни, так и о своих политических и гражданских взглядах. Там же она, к примеру, написала, что "ни хрена не культурный человек", поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с симпатией относится к Гришковцу. Хотя, возможно, будущий министр шутила. Выросшая в семье творческой московской интеллигенции, Любимова окончила факультет журналистики МГУ, а затем факультет театроведения ГИТИСа.

Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России. https://t.co/ftrcn17AX3 pic.twitter.com/62S6YsZg8w — Shumanov Ilya (@veloshum) 22 જાન્યુઆરી, 2020

Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя посты Любимовой в ЖЖ, отметил в своем Twitter, что "никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни". В то же время многие пользователи Сети поддержали Любимову, хваля ее за откровенность и отсутствие пафоса. В частности, Любимова стала первым российским министром, признавшимся, что в юности пробовала наркотики.

До назначения главой министерства культуры 39-летняя Любимова возглавляла департамент кино в этом же ведомстве, ранее много лет работала на телевидении. И отмечала, что "в огромном количестве" поддерживает артхаус и авторское кино.