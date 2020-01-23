Как российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле «новичка» 6 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

23.01.2020, 8:46

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В этой истории еще нужно будет расставить все точки над «i».

В то время как Меркель защищает российские проекты в Европе, в частности, газопровод “Северный поток-2”, а президент Франции Эммануэль Макрон периодически подает голос о диалоге с Путиным, в самом центре мировой экономической системы российскими силовиками готовилось покушение. И если бы не спецслужбы Швейцарии, история с Солсбери вполне могла повториться.

Итак, согласно данным швейцарской газеты “Tages-Anzeiger”, сегодня, 20 января 2020 года, спецслужбы Швейцарии предотвратили покушение на директора инвестиционного фонда “Hermitage Capital”, гражданина США Билла Браудера, которое планировалось осуществить в Давосе, под аккомпанемент Всемирного экономического форума.

И ровным счетом ничего удивительного нет в том, что покушение планировали двое россиян, переодетых в сантехников, предположительно представляющих одну из силовых структур РФ. Во время задержания, горе-киллеры предъявили российские дипломатические паспорта и были выдворены из Швейцарии.

В этой истории еще нужно будет расставить все точки над “i”, но то, что российские силовики могли пойти на этот шаг, после провала в Солсбери и Берлине, говорит о том, что контроль над адекватными действиями там уже давно потерян.

То, что целью стал Уильям Браудер, который с 1995 по 2006 годы руководил крупнейшим на территории РФ инвестиционным фондом, а его сотрудником был убитый Сергей Магнитский, вполне логично. Ведь именно Браудер является локомотивом как следствия в отношении убийства Магнитского, так и введения соответствующих санкций против РФ.

Но тот факт, что убийство планировалось именно в Давосе и именно в период ВЭФ говорит о том, что оно должно было носить не исключительно будничный характер, а показательный и в какой-то степени – устрашающий.

Крайне интересно дальнейшее развитие этой истории, равно как и последующая реакция мировых лидеров. Ибо закрывать глаза, уши и затыкать рот, тогда как Россия продолжает осуществлять свою террористическую деятельность в ЕС, это, уж извините, явно не политическая позиция, а несколько иная и из несколько иного жанра.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»