«Закроется завод — капут городу будет» 1 23.01.2020, 9:02

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Фото: tut.by

В Брестской области есть предприятие, где иногда не получают на руки и $100.

Работники Давид-Городокского электромеханического завода пожаловались в администрацию Лукашенко на низкую заработную плату. По словам заводчан, были месяцы, когда они получали на руки не больше 180−190 рублей.

Проблема, которую подняли работники, не нова. На низкую зарплату работники ДГЭЗ жаловались и 10 лет назад, когда получали около 250 долларов в эквиваленте по курсу на 2009 год, писал портал Regiony.by. Сейчас и того меньше.

— Зарплата у нас не ахти. Кто-то и по 300 рублей получает. Я получаю 310−320 рублей, — сообщил tut.by работник предприятия Роман.

Коллега Романа, Татьяна, рассказала, что в некоторые месяцы зарплата на заводе опускалась ниже 200 рублей.

— Когда у нас простои, то люди получали по 190 рублей. Перед Новым годом мы были две недели на простоях. Они у нас каждый год, когда несезон и нет работы. В обычное время около 300 рублей получаем, — Татьяна уточняет, что во время простоев работникам выплачивали 2/3 тарифной ставки.

Помимо низкой заработной платы, заводчан также волновали перспективы предприятия. Они просят не закрывать их завод, так как найти работу в Давид-Городке непросто.

— В основном, люди к фермерам за работой ходят. Ну и на шабашки ездят. У нас по району с работой не ахти, — признался Роман.

Бывший работник ДГЭЗ Вячеслав Амельчук является собственником 404 акций предприятия — и ситуации на заводе знает не понаслышке.

— Заказов нет, зарплата низкая. Вот приезжал недавно на завод Маркевич [помощник президента — инспектор по Брестской области]. Ему люди рассказывали о своей зарплате — 180 рублей в месяц. Что это такое?! Это же не зарплата. Попробуй семьей проживи! — рассказал Вячеслав Игнатьевич.

«Загрузка снижается, численность людей уменьшается»

Электромеханический завод — один из основных работодателей для жителей Давид-Городка и нескольких соседних деревень. По данным местного горисполкома, сейчас на предприятии около 300 работников. При этом всего в городе работают 1800−2000 человек.

В советские годы, когда предприятие работало на оборонку, численность работников доходила и до 1300 человек. После развала Союза возникли проблемы: уменьшился сбыт, сократилась загрузка мощностей.

— Объемы постоянно падают, — рассказал заместитель председателя Давид-Городокского горисполкома Валерий Ковалец. — Сейчас основная кооперация у завода — до 98% номенклатуры — с ЗАО «Атлант».

— Люди в исполком жалуются на зарплату?

— Нет. В горисполком они не идут. Знают, что мы ни при чем — это предприятие Минпрома. В 2000 году у нас было 900-летие Давид-Городка. Приезжал Лукашенко. Был протокол поручений министру промышленности: обеспечить загрузку и так далее. Поэтому люди уже, если куда и обращаются, то сразу в Минск, в высокие инстанции.

На вопрос, что произойдет, если завод закроется, даже местные власти отвечают коротко и емко:

— Для города это капут будет.