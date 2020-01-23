Возмущенные минчане вышли ночью на протест 23.01.2020, 9:25

Фото: svaboda.org

Жители микрорайона Грушевка рассержены алчностью властей.

В столичном Грушевском сквере бушуют страсти и начинаются строительные работы. Жители вышли ночью, чтобы защитить свой сквер и свои права. Накануне вечером строители начали огораживать территорию, на которой вместо деревьев должна возникнуть очередная многоэтажка, сообщает «Белсат».

Местные жители обратились в милицию, а также в администрацию Московского района столицы, к которому относится Грушевский сквер.

«Такое впечатление, что им застилают глаза деньги! Они готовы уничтожить на своем пути все живое. Эти деревья – они живые! У них же нет ног, чтобы просто встать и уйти! И поэтому они готовы убить все, что только рядом стоит. Были бы здесь люди, были бы животные, и они бы мешали, – они бы им головы поотрезали!» — возмущается жительница Грушевки.

Недавно здесь началось строительство дополнительной секции многоэтажного здания компании-застройщика «Датч Стар». Чтобы построить дополнительные 4 подъезда, планируется вырубить 40 деревьев, сообщает «Радыё Свабода».

Жители района написали коллективную жалобу на Мингорисполком в прокуратуру, но жалобу «спустили» обратно в Мингорисполком для дальнейшего рассмотрения.

Местные жители говорят, что раньше, согласно проекту, здесь планировали построить детский сад, но неожиданно в строительстве отказали. Объясняет жительница района Екатерина Бусел: «Мы обратились в соответствующие инстанции по поводу того, что строители, которые с утра начали устанавливать забор, нарушали технику безопасности. Кроме этого, есть активисты, которые ищут адвоката, и мы настроены идти в суд. Есть люди, которые готовы это финансировать, обычные граждане. Просто нужно решить, как грамотно это сделать. Остается только суд».

23 января местные жители собираются идти на встречу с представителями администрации расположенной вблизи школы № 3, чтобы обсудить ситуацию со сквером.

Почему люди против?

Грушевский сквер находится между многоэтажками у станции метро «Грушевка». Компания «Датч Стар», по рассказам местных жителей, вопреки проекту детального планирования решила достроить жилой комплекс «Гранд Хаус». Новая стройка затронет часть Грушевским сквера.

В видеообращении к Лукашенко местные жители говорят, что без обсуждения с жителями района власти отдали участок сквера ради «личных, корыстных интересов».

Два с половиной года они обращались в Мингорисполком, администрацию Московского района, прокуратуру, Министерство природных ресурсов. Компанию «Датч Стар» они призвали соблюдать законы, а не личные интересы.

За последние два года сквер урезали почти на четверть: с 2,16 га до 1,72 га.

Чем встретили в администрации Московского района?

Вчера местные жители пытались выяснить у руководителя администрации Московского района Татьяны Колядко, почему строители начали огораживать площадку.

«После этого начнут пилить деревья, - сказал корреспонденту «Радыё Свабода» один из участников встречи. - Мы хотели узнать: на каких основаниях это происходит? Каков план детального проектирования и паспорт на сквер? Нам не показали ни одной бумаги, сославшись на то, что это решение Мингорисполкома и они не могут его комментировать».

Жителям в администрации Московского района сказали, что строители спилят 40 деревьев.

«В администрации нам сказали, что новый план и паспорт на сквер утвердят после окончания строительства. Но это нарушение законодательства. Одна из чиновниц сказала - мол, вы же понимаете, законы «живые», они после меняются».

Жители также говорят, что сын заместителя председателя администрации района работает в фирме-застройщике. А сам заместитель им говорил - мол, «сына не трогайте, он там работает мелким клерком за 700 рублей».

Местный житель Антон Матвейчик сказал журналистам, что строительство на территории части сквера незаконное. Об этом он говорил и руководству Московской администрации Минске.

«Примерно половина выделенного под строительство участка попадает под территорию, на которой не предусмотрена застройка по действующему проекту детального планирования. Проект с 2004 года не менялся. Он может быть изменен только после общественного обсуждения. А на мой вопрос, почему это происходит, они ссылаются на решение Мингорисполкома. Решение о выделении участка не показали. Мол, если он не нравится, обращайтесь в суд. То есть претензии нужно предъявлять горисполкому. Пользы от сегодняшней встречи нет, новой информации тоже», - сказал Антон.