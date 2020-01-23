закрыть
23 января 2020, четверг, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Блондинка за Кремлем

7
  • Алина Витухновская
  • 23.01.2020, 10:13
  • 4,715
Блондинка за Кремлем
Ольга Любимова

Что не так с новым министром культуры РФ?

Реакция на назначение на пост министра культуры некой блондинки "с родословной" и "приличным лицом" и реакция на него общественности говорит о том, что многократно обманутое общество, вновь тщится увидеть в очередной аферистической перестановке "благую весть".

В авторитарном государстве ни один министр не обладает реальными полномочиями и является, по сути, высокопоставленным рабом. От обывателя этот тип государственного невольника отличается лишь большей степенью бытового и финансового комфорта. Притом, что обыватель обладает куда большей свободой действий.

Есть благоглупая "теория малых дел", которая оказалась абсолютно неприменима к современной путинской диктатуре, которая не только не принесла успеха, но и продлила ее агонию. В рамках этого подхода надежда на подобные перестановки превращается в моральную легализацию путинских преступлений.

Алина Витухновская, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип