Блондинка за Кремлем 7 Алина Витухновская

23.01.2020, 10:13

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Ольга Любимова

Что не так с новым министром культуры РФ?

Реакция на назначение на пост министра культуры некой блондинки "с родословной" и "приличным лицом" и реакция на него общественности говорит о том, что многократно обманутое общество, вновь тщится увидеть в очередной аферистической перестановке "благую весть".

В авторитарном государстве ни один министр не обладает реальными полномочиями и является, по сути, высокопоставленным рабом. От обывателя этот тип государственного невольника отличается лишь большей степенью бытового и финансового комфорта. Притом, что обыватель обладает куда большей свободой действий.

Есть благоглупая "теория малых дел", которая оказалась абсолютно неприменима к современной путинской диктатуре, которая не только не принесла успеха, но и продлила ее агонию. В рамках этого подхода надежда на подобные перестановки превращается в моральную легализацию путинских преступлений.

Алина Витухновская, «Фейсбук»