Школьников заманивают в БРСМ скидками на бары, рестораны, алкоголь и сигареты 14 23.01.2020, 10:17

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Насколько это законно?

Учащиеся одного из учебных заведений Минска рассказали «Салідарнасці», как их агитировали вступать в БРСМ.

— Когда нам сказали, что будет встреча с первым секретарем БРСМ нашего района, мы были уверены, что нас начнут угрозами загонять в организацию. Мы читали в интернете, как это бывает. А в нашем классе всего несколько человек состоят в БРСМ, то есть мы сильно портим статистику, — рассказал учащийся 10 класса Антон.

Чтобы иметь возможность как-то противостоять натиску, ребята даже записали беседу с представителем БРСМ на диктофон (запись есть в редакции «Салідарнасці»).

Однако в этот раз никто насильно в организацию детей вступать не заставлял. Зато попытались материально заинтересовать потенциальных членов.

В частности, школьникам рассказали, что с этого года введены новые членские билеты в виде банковской карточки, которые дают его владельцу массу всевозможных бонусов и скидок.

— Каждый владелец карты, активировав ее на сайте, автоматически становится участником программ и может пользоваться многочисленными бонусами, — поведала на встрече с учащимися педагог-организатор. — Это различные развлечения, рестораны, а также 50-процентная скидка в аквапарк «Лебяжий».

Детям предложили ознакомиться на сайте со скидками, которые предоставляют членам БРСМ.

— В общем, никто силком нас никуда не тянул. Просто рассказали, как благодаря БРСМ можно экономить на дискотеках и ресторанах, а еще устроиться летом на работу. И всего-то за 7 рублей ежегодного взноса, — рассказывают ученики. — Сказали все внимательно изучить на сайте и приходить писать заявление на вступление.

«Cалідарнасць» попыталась выяснить, что это за новые карточки члена БРСМ и какие бонусы они дают.

Действительно, с 2020 года члены БРСМ могут оформить билеты в виде банковских карт.

«Если ты уже стал членом большой и дружной команды Белорусского республиканского союза молодёжи, которая объединяет в своих рядах тысячи небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников?! БРСМ и компания Autоhelp приглашают тебя вКЛЮЧиться в совместную программу «Молодёжный билет – твоя социальная поддержка!» — отмечается на сайте БРСМ.

Чтобы понять, как БРСМ и компания Autоhelp помогут сделать жизнь своим членам «интереснее, ярче и осмысленнее», мы заглянули на сайт компании-партнера.

Там отмечается, что держатели таких карт могут «пользоваться всеми ее возможностями и преференциями». И предлагается ознакомиться с каталогом скидок.

Мы ознакомились и вот что обнаружили.

Дискотека на ул. Ленина, клуб СМЕРШ и автомойка «Весёлые шланги»

Действительно спектр бонусов для членов БРСМ впечатляет. Тут от банальных скидок в барах и ресторанах до шиномонтажа и отдыха в агроусадьбах. Некоторые предложения изрядно удивили.

Например, 10-процентная скидка в страйкбольный клуб в Бресте с заманчивым названием СМЕРШ.

Такая же скидка ждет членов БРСМ на услуги минской автомойки «Весёлые шланги». «Вот уже более тринадцати лет мы работаем «не просыхая»!!!», — рекламируют себя владельцы.

Заманчивым выглядит и предложение от ресторана «Бирхаус» — аж 20% скидки. Правда, сам ресторан расположен в Новополоцке, и, если копнуть глубже, то выясняется, что члены БРСМ там получат 10% скидки на комплексный обед, а 20% только с картой клуба Пластилин. Но в любом случае, судя по картинке со странички ресторана в ВК, членам патриотической молодежной организации там должно понравиться.

То, что БРСМ — организация веселая и с огоньком говорят и обещанные скидки на алкогольные и табачные изделия. Так, сеть магазинов «Вино» готово предоставить БРСМовцам «3% на все товары, кроме товаров, на которые уже произведено снижение цены по иным основаниям». Также скидку в 3% обещают в магазинах алкогольной продукции и табачных изделий АМАТИСТА.

Есть молодежи и где отдохнуть. Например, в разделе «Туризм и отдых» можно найти предложение от придорожного сервиса «Хмельной кучер» (Витебск). Там члены БРСМ получат 5% на услуги шиномонтажа и автостоянки, 3% на услуги ТО автомобилей и 5% на проживание в гостинице.

Ждёт их в Витебске и 2-процентная скидка в «туристско-гостиничном комплексе ЛУЧЁСА».

А агроусадьба с любопытным названием «ТИТЕНКОФФ» дает аж 10% на все услуги. Правда, для этого придется поехать в деревню Кулаки.

Но дальше всех в своей лояльности пошла усадьба «Центральная». Она предложила для членов БРСМ скидку аж 100% (!) на… «высокоскоростной круглосуточный интернет с предоставлением ноутбука». Ради такого заманчивого предложения не грех и забронировать себе местечко в деревне Тесновая.

Вообще в большинстве случаев бонусы, если не полениться открыть предложение, не выглядят столь соблазнительно. Хоть и заявлены очень громко. Например, рассчитывая на 50% скидки на билет на дискотеку в салоне «Трафик», стоит понимать, что дискотека будет проходить в г. Малорита по ул.Ленина. А предложение 20-процентной скидки на гостиницу «Беларусь» внутри сайта выглядит так: «5%-20% на услуги проживания при определённых условиях» (каких, не уточняется).

В общем, собираясь с членским билетом БРСМ сэкономить 10% в караоке-баре, надо быть готовым, что бар может оказаться в Ошмянах, скидка в пряничной может стать 3-процентной и только на горячие напитки, а радуясь скидке 5% на доставку пиццы и 10% на доставку суши из ресторана «Сытый папа» в Гомеле, не поленитесь залезть на сайт и узнать, что доставка в этом ресторане бесплатная.

Кстати, а что там с аквапарком «Лебяжий», которым так зазывали наших минских школьников, обещая в случае членства в БРСМ 50-процентную скидку? На сайте аквапарка действительно есть предложение для членов молодежной организации. Правда, оказалось, что скидка в аквазону с бассейном не 50, а всего лишь 20%. Рассчитывать на половину стоимости членам БРСМ можно лишь при посещении тренажерного зала, и то один раз.

Более того, на сайте аквапарка есть и куда более выгодные предложения. Например, совместная акция с одной из пиццерий дает скидку в 50%.

В общем, руководству БРСМ стоило бы еще хорошенько подумать, чем, кроме ресторанов, аквапарков и дешевого алкоголя можно было бы привлечь молодежь. Кстати, после рекламной акции в упомянутом учебном заведении среди 10-классников почему-то больше членов организации так и не стало.