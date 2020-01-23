Синдром осажденной крепости Эль Мюрид

23.01.2020, 11:58

Эль Мюрид

Чем более глупую инициативу выдвигает начальство, тем охотнее ее подхватывают подчиненные.

Валентина Матвиенко подхватила инициативу Путина про запрет двойного гражданства для должностных лиц, упоминаемых в конституции. И предложила расширить перечень этих должностей за счет не упоминаемых. В принципе, стандартное правило - чем более глупую инициативу выдвигает начальство, тем с большей готовностью ее подхватывают подчиненные.

Почему инициатива глупая? Потому что запрет, озвученный Путиным, носит сугубо административный характер, когда сама проблема комплексная и системная. А значит - решать ее надо тоже системно и комплексно (это прямой подход) или создав принципиально новые условия, когда проблема перестанет иметь определяющее значение или превратится в свою противоположность - в решение (это непрямой подход. Который всегда является высшим пилотажем управления и свидетельствует о классе управленца). Вместо этого - локальное предложение, не решающее вообще ничего. Вот потому и глупость это все.

Синдром осажденной крепости, созданный вначале для народа, рано или поздно, но должен был создать соответствующий психологический настрой и для правящей элиты. Она начинает видеть руку госдепа везде, включая и в собственной управленческой несостоятельности. Всегда ведь комфортнее обвинить в своей тупости не себя, а зловредного врага. А потому руководство реагирует, как нормальная административная система - пытаясь зарегулировать проблему, обставив ее дополнительными параграфами и статьями. Как правило, такой подход называется ИБД - имитация бурной деятельности. Не догнали, зато согрелись.

При этом все прекрасно понимают, что работать все эти новые запреты не будут. Точнее, будут, но очень выборочно. Во имя каких-то особых соображений всегда можно будет делать исключение. В конце концов, председатель фейковой зиц-конституционной комиссии, которая уже отрапортовала, что за одно заседение уже подготовила все поправки к конституции, тоже имеет несколько гражданств. Сразу вопрос - а не писал ли он эти поправки под диктовку вражеских спецслужб? В рамках заданного дискурса - несомненно. Возникает логический парадокс вроде известных древнегреческих апорий.

Для нормальной страны (а Россия явно к ним сегодня не относится) проблема решается на удивление просто - человек, претендующий на публичную должность, проходит через выборы. И на выборах вопрос о его неоднократном гражданстве неизбежно всплывет. А если в стране есть помимо нормальной выборной системы, не фальсифицирующей итоги, еще и свободная пресса, то она этот момент точно не упустит. В итоге окончательный вердикт - за избирателем. Если он сочтет, что факт наличия второго (третьего-пятого) гражданства в данном конкретном случае несущественнен - то никаких претензий. Сочтет - ну извините. И это вопрос к соискателю - как именно он объяснит свое второе гражданство, и как именно он убедит избирателя, что оно никак не помешает его деятельности на благо страны. Убедит - молодец, не убедит - штош.

С людьми, занимающими непубличные и невыборные должности - вроде упомянутых Матвиенко дипломатов - ситуация тоже вполне очевидна. В нашей стране не существует ответственности руководителя за действия своей административной структуры. Точнее, за результаты ее работы. Критерии, которыми оценивается работа руководителя, сложны, запутанны и выглядят откровенной средневековой византийщиной. Железное правило - руководитель несет ответственность за действия подчиненных. А потому если подчиненный с двойным граждансвтом допущен к вопросу защиты интересов страны, то его руководитель отвечает местом, креслом и головой за того, кого он пригласил их защищать. Нет ответственности - значит, приходится администрировать и писать параграфы. Опять-таки, нет никаких сомнений, что всегда найдутся десятки и сотни исключений из этих параграфов по соображениям высшего порядка.

А ведь есть еще и бизнес-структуры, в том числе стратегические для нашей страны. К примеру, в руководстве ключевых госкомпаний вроде Газпрома и Роснефти сплошь не просто лица с двойным гражданством, а откровенные граждане других стран. Как быть с ними в рамках предложенных подходов? Или ущерб, который нанесет клерк из МИДа, по определению выше, чем угроза принятия неверных стратегических решений в ключевых отраслях?

Любые решения, в том числе и запретительного характера, бывают разумными и всеми остальными. Предложение Путина разумным точно не выглядит. Потому что оно несистемное и не решает всех существующих в этой области проблем. И даже не создает условий для их решения. Оно сугубо локальное и не имеет никакой практической ценности. Системного решения не предложено, а значит - либо Путин его не знает, либо оно ему категорически не подходит.

В России нет ни ответственности чиновников, ни выборов, ни прессы, ни конкурентной соревновательной политической системы, а есть Единая Россия, передача "Москва. Кремль. Путин", ЦИК с его 146 процентами и свеженазначенный министр с судимостью, погашенной по истечению срока давности. А потому упомянутую проблему решить естественным образом невозможно. Потому и приходится неестественным.

Эль Мюрид, "Фейсбук"