Зеленский: Делегация Украины отдала свои места на форуме памяти Холокоста 4 23.01.2020, 12:09

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Украинский президент передал места тем, кто пережил эту трагедию.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Фейсбук" президента Украины Владимира Зеленского.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно.

К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

Будем участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого наиболее заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить".

Согласно сообщению пресс-службы президента, Владимир Зеленский в четверг утром начал рабочий визит в Израиль.

Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Также в Израиль прибыл российский президент Владимир Путин.