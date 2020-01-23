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Зеленский: Делегация Украины отдала свои места на форуме памяти Холокоста

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  • 23.01.2020, 12:09
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Зеленский: Делегация Украины отдала свои места на форуме памяти Холокоста

Украинский президент передал места тем, кто пережил эту трагедию.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Фейсбук" президента Украины Владимира Зеленского.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию.

Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно.

К тому же это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

Будем участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль.

Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого наиболее заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить".

Согласно сообщению пресс-службы президента, Владимир Зеленский в четверг утром начал рабочий визит в Израиль.

Планировалось, что он примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Также в Израиль прибыл российский президент Владимир Путин.


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