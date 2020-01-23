Госдума РФ одобрила в первом чтении путинские поправки в Конституцию 4 23.01.2020, 12:16

1,172

Второе чтение должно состояться в середине февраля.

Депутаты в первом чтении одобрили проект поправок в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте нижней палаты. Второе основное чтение должно состояться в середине февраля, сообщает «Новая газета».

Документ предполагает ряд изменений в социальной сфере (индексация пенсий и соцвыплат, а также приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму) и в системе органов публичной власти. Так, положения инициативы исключат из основного закона оговорку о двух сроках подряд для президента и закрепят приоритет Конституции над международным правом.

Законопроект также запрещает избираться в президенты людям, живущим в России менее 25 лет и когда-либо имевшим иностранное гражданство или вид на жительство. Исключением могут стать бывшие граждане государства, которое «было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию». По мнению авторов документа, необходимо усилить требования к кандидатам на президентский пост, определить роль и статус Госсовета, наделив его «самостоятельным значением», а также расширить полномочия Конституционного суда.