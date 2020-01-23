Александр Невзоров: Результатом этого правительства РФ все-таки станут лучины по карточкам 2 23.01.2020, 12:36

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Александр Невзоров

Известный публицист критично оценил кабинет Мишустина.

― Тот, кто надеялся, что власть сломается, выдохнется, устанет, наконец, от этой своей роковой битвы со здравым смыслом, с развитием, с современностью, эти наивные дураки просчитались, – заявил известный российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Потому что власть в отличной форме. Она очень четко дала понять, что она расположена нарастить как обороты мракобесия, так и дальнейшую деградацию страны.

Не случайно ключевыми фигурами стали самые свирепые сторонники тотального контроля и предельной жесткости управления. Вот не надо обманываться широтой мишустинской улыбки и его якобы шуточками. Это еще тот монстр.

Монстр, но еще, к сожалению, умный, который умеет великолепно маскироваться и который понимает, что не надо все сразу выкладывать. Пугать население надо… как бы втягивать его в этот испуг постепенно.

То есть надо понимать, что постепенное и неуклонное удушение свобод, надежд и перспектив абсолютно неминуемо. Тут власть можно понять. Никакого другого способа продлить свое существование у нее нету, кроме усиления давления и всяких там репрессий. Этого никто особо не скрывает.

При этом Невзоров считает: «Единственной социальной программой, с помощью которой можно победить бедность, должен быть не тотальный контроль, а абсолютно тотальная финансовая свобода каждого».

Публицист обратил особое внимание на предложение внести в российскую Конституцию положение о недопустимости двойного гражданства для чиновников. Он противопоставил этому действия Петра Первого, который сам лично долго жил в Европе, где учился ремеслу.

Невзоров считает, что новый пункт в основном законе страны будет означать запрет на «приобретение цивилизационного опыта».

При этом, по его мнению, простых поездок на Запад для чиновников недостаточно.

― Нет, пожить там – это ходить по магазинам не по шмоточным, не по Милану, по Монтенаполеоне. Это ходить за картофелем, это ходить в какие-нибудь муниципалитеты и квестуры, это стоять в очередях, это уметь разбирать мусор, это познакомиться с их бюрократией, это познакомиться с их полицией и повадками. Это не приобретается туристом. Это возможно только, прожив там какое-то время, – считает Невзоров.

Публицист сделал неутешительный вывод в связи с последними действиями российских властей:

– Я полагаю, что они добьются своего. И результатом этого правительства все-таки станут лучины по карточкам.

Напомним, что ранее новый российский премьер Михаил Мишустин около 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу. При нем количество налоговых поступлений в бюджет увеличилось.

Любопытно, что его отец родился в Полоцке, но по сообщениям СМИ имел не белорусские, а еврейские корни.

После назначения Мишустина главой правительства широко стало известно, что чиновник сочиняет стихи, поэмы и даже написал музыку для песен Григория Лепса.