Российский артист уехал из страны после шутки о Путине 1 23.01.2020, 12:51

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Александр Долгополов

Что именно оскорбило подавшего жалобу на его выступление – пока неизвестно.

Российский стендап-комик Александр Долгополов уехал из страны, сообщили Настоящему Времени его адвокат Леонид Соловьев и концертный директор Армен Гандилян.

Это произошло после того, как артист узнал, что им заинтересовалась полиция и начала собирать по клубам видео его выступлений "на основании Закона об оперативно-розыскной деятельности".

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области накануне подтвердили, что полиция организовала проверку в отношении Долгополова из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих. Жалобу подал один из жителей Орехово-Зуева в Подмосковье, что именно его оскорбило – пока неизвестно.

Помимо религии, Долгополов также шутил о президенте РФ Владимире Путине.

Комик рассказал в интервью Настоящему Времени, записанном 22 января, что планировал выступать в баре "Большой город" в центре Москвы и собирался проверить новый материал на зрителях. Но когда он готовился к выступлению, к администрации бара обратился мужчина в гражданской одежде и настойчиво интересовался, приехал ли уже комик и будет ли он выступать.

Именно после этого инцидента Александр и его команда спешно покинули бар и уехали. Гандилян сообщил, что артист "почувствовал угрозу" и решил отменить выступление, а позже уехал из страны.