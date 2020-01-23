Электронная перепись: Население Украины составляет более 37 миллионов человек 23.01.2020, 13:00

Данные приводятся без оккупированных территорий.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что согласно данным электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек, пишет «Новое время».

«По состоянию на 1 декабря 2019 в Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения», — заявил Дубилет.

В частности, 20.01 млн женщин, и 17.28 млн мужчин.

Дети — 15,4% или 5,756 млн. человек, люди раннего работоспособного возраста (15−24 года) — 9,6% или 3, 584 млн человек, основного трудоспособного возраста (25−54 года) — 44,1% или 16, 458 млн человек, зрелого (55−64 года) — 14,1% или 5,243 млн человек., пожилых людей (65 лет и старше) — 16,8% или 6,248 млн человек.

Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Во время переписи использовались три методики, которые дали примерно одинаковый результат. Оценка проведена за 3 месяца.

Ранее Дубилет заявлял, что в рамках электронной переписи мобильные операторы предоставят анонимную информацию о количестве пользователей и их местонахождении.

Также правительство планировало получить данные из реестров детей и пенсионеров (Пенсионный фонд).

В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек.