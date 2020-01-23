Лукашенко: Надо меня чаще к ученым подтаскивать 34 23.01.2020, 13:10

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Диктатор решил допросить руководителя Академии наук по поводу электромобиля.

Лукашенко в своей главной резиденции выступил перед докторами наук и профессорами. Вспомнился и электромобиль, и другие поручения по открытиям. Реальный сектор экономики тоже был упомянут, поскольку «без той же несчастной нефти и газа, нам никуда», сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко напомнил о своем «принципиальном требовании», чтобы научные разработки делались с прицелом на практико-ориентированность:

— Это жесткое мое требование. Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле.

Он высказал пожелание более детально изучить ситуацию в этой сфере:

— Надо нам выбрать время, чтобы «допросить» руководителя Академии наук по выполнению тех поручений, которые были даны мною в прошлом и позапрошлом годах. Я имею в виду и электромобиль, еще какие-то направления… Где оно, на каком уровне? Надо определиться, может, после первого квартала, и переговорить в Академии наук с учеными на предмет реализации их открытий.

После церемонии Лукашенко пообщался с новоиспеченными докторами наук и профессорами, сразу же попросив их откровенно говорить о проблемах:

— Есть такая практика: прежде чем появиться у меня, пальцем трясут - это скажите, это и это затроньте. Я не против. Можете затронуть любой вопрос. Но хотелось, чтобы это было от души. Если не от души — я сразу замечу, у меня опыт работы с людьми уже большой.

И обратился к председателю Высшей аттестационной комиссии:

— Вы должны меня к ученым чаще подтаскивать. Говорим о том, что наука — это основа, а Лукашенко телепается там, где должны министры и губернаторы работать. Хотя без реального сектора экономики, той же несчастной нефти и газа, нам никуда.