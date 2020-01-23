После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор 4 23.01.2020, 13:49

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Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Корабль патрулирует недостроенный участок газопровода.

Многофункциональное судно Stril Explorer, проводящее инспекции морских трубопроводов, прошло вдоль нитки газопровода «Северный поток — 2» и сейчас находится вблизи его недостроенного участка в территориальных водах Дании, следует из данных MarineTraffic, сообщает РБК.

Компания MMT SWEDEN берет в аренду Stril Explorer с 2015 года у норвежской Simon Møkster Shipping.

Оператор первого газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 1» Nord Stream AG, подконтрольный «Газпрому», в мае 2017 года заключил трехлетний контракт с MMT Sweden на наружную инспекцию труб газопровода. Инспекция с борта судна Stril Explorer включает в себя визуальный осмотр и инструментальный контроль трубопроводов с помощью подводных аппаратов с дистанционным управлением (ROV) по всей длине трассы.

В пресс-службе Nord Stream 2 (оператор «Северного потока — 2»), который также подконтролен «Газпрому», не ответили на запрос РБК, проводит ли это судно сейчас проверку состояния труб недостроенного газопровода. РБК направил запрос в «Газпром» и MMT SWEDEN.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока — 2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании. Санкции предполагают полную блокировку всех американских активов подрядчиков, запрет на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в Штаты. Срок избежания санкций закончился 20 января. На фоне этих угроз трубоукладчик Allseas Group вывел из Балтийского моря суда, укладывающие трубы для «Северного потока — 2». Инспекция газопровода не подпадает под ограничения США.

Как сообщал представитель Датского энергетического агентства ТАСС в конце прошлого года, разрешение на прокладку труб на шельфе Дании предполагает использование судов, оборудованных системой динамического позиционирования. Из российских компаний такая система есть только на судне «Академик Черский», принадлежащем «Газпрому». Однако оно находится у причала судоремонтного завода в Находке как минимум с декабря 2019 года. По словам министра энергетики Александра Новака, путь оттуда до территориальных вод Дании займет до двух месяцев.